Dura experiencia de Contador con el positivo por covid-19

Alberto Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes por etapas, ha anunciado que ha pasado el coranavirus y que los síntomas fueron serios, con fiebre durante 9 días y sin apenas poder comer

"Me he pasado 9 días con fiebre de 38-39 grados, apenas podía comer. Nunca imaginé que lo iba a pasar tan mal", ha comentado el campeón madrileño en la transmisión del Giro de Italia en Eurosport.



Contador, de 38 años y retirado desde 2017, contó que en su caso el coronavirus le ha supuesto un fuerte impacto.



"En mi caso me ha pegado muy fuerte, por suerte lo he pasado y ya estoy recuperado. El tema es serio, hay que ser consciente de que aunque seas joven y tengas salud te puede afectar y con serias consecuencias", subrayó.



Contador lamentó no haber podido acudir al Giro para estar con su equipo, el Eolo Kometa, de categoría Continental Pro Team, este año debutante en la carrera rosa.



EFE