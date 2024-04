Al todopoderoso equipo Visma de ciclismo se le vino la noche

En tan solo ocho días se le cayó la estantería el equipo Visma Lease a Bike tras los accidentes de Wout van Aert y de Jonas Vingegaard, quienes eran sus estandartes para el Giro de Italia y el Tour de Francia, respectivamente.

Un duro golpe que no han podido asimilar dentro del poderoso grupo, que ahora tendrá que evaluar los objetivos que buscarán en esas dos carreras.

El primero

Van Aert se cayó en la prueba A travers la Flandre, golpe que tuvo serias consecuencias, pues se fracturó la clavícula izquierda y varias costillas.

El jueves, Van Aert confirmó que debido a sus heridas y al corto tiempo que tiene para recuperarse no estará en el Giro. “Por el momento no puedo pensar en entrenar, por lo que hemos decidido no tomar la salida del Giro”, dijo.

La prueba rosa comenzará el próximo 4 de mayo, tiempo insuficiente para que Van Aert llegue en buenas condiciones tras ese accidente.

Y el pasado 4 de abril, en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, Vingegaard se cayó en una bajada, accidente que dejó por fuera al líder, Primoz Roglic, y a Remco Evenepoel, quien también se fracturó, para hablar de los corredores más importantes.

El danés, ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, se rompió la clavícula, dos costillas y sufrió contusión pulmonar. Fue operado de la clavícula y tratado del problema pulmonar, pero su presencia en el Tour es muy incierta.

Vuelta al País Vasco: los favoritos tras el accidente. Foto:Tomada del video Compartir

Médicos consultados por EL TIEMPO admiten que hay tiempo para recuperarse, pero que el problema es que no llegaría en las mejores condiciones. El Tour parte el 29 de junio en Italia, pero ya van 10 días del accidente y el corredor danés no ha salido del hospital.

“No podremos ver si pueden regresar a la competición. Los problemas no se van a resolver en una semana”, dijo el jefe del equipo, Richard Plugge.

A estas alturas de la temporada, UAE Emirates es el equipo más ganador con 23 victorias, seguido por el Visma, que tiene 18 –de ellas, tres títulos en el World Tour: A travers la Flandre, Tirreno Adriático y la Omloop Het Nieuwsblad–. Van Aert había ganado una etapa en la Vuelta al Algarve y la Kuurne-Brussel-Kuurne. Vingegaard obtuvo el título de O Gran Camiño y tres etapas y la general de Tirreno.

Por eso Visma no tiene claro su panorama. A estos problemas se le suma que Sepp Kuss, ganador de la Vuelta a España, no ha tenido un arranque de temporada siquiera bueno y que Primoz Roglic se fue al Bora.

Difícil será para el grupo volver a hacer la faena del 2023, cuando ganaron Tour, Giro y Vuelta, como lo anticiparon al término de la temporada pasada en el seno del grupo.