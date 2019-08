¡Insólito! Aerolínea pierde la costosa bicicleta de Esteban Chaves

El ciclista colombiano Esteban Chaves participará en la Vuelta a España que se correrá del 24 de agosto al 15 de septiembre de este año y será uno de los líderes del equipo Mitchelton-Scott.

Sin embargo, a 11 días del inicio de una de las competencias más importante del ciclismo, las noticias no son buenas para Chaves. La aerolínea Vueling, de España, perdió su bicicleta según confirmó David Fernández, mecánico del Mitchelton-Scott, quien denunció en su cuenta de Twitter –borró después la publicación- lo sucedido.



"Vueling le pierde la bicicleta a Esteban Chaves para correr la próxima Vuelta (España). Como llamar por teléfono no sirve de nada aquí va mi llamada S.O.S", fue lo que publicó Fernández.

Esteban Chaves, ciclista colombiano durante del Giro de Italia. Foto: EFE

El diario español ‘AS’ se pudo comunicar con el mecánico y él le contó las dificultades que vienen teniendo con esta aerolínea. "Si llamas por teléfono no te hacen caso. No nos han dicho nada, la dan por perdida (bicicleta de Chaves) y dicen que está en búsqueda".



El insólito hecho cobra más importancia ya que la bicicleta Scott tiene un valor de 14 mil euros, unos 53 millones de pesos colombianos aproximadamente, y es un modelo nuevo que no ha usado el ‘Chavito’. Por primera vez la iba a probar en los entrenamientos previos al inicio de la Vuelta a España.

Chaves tenía que probarla cuando llegase de Colombia ya que es un modelo nuevo para la

“Es una putada porque Chaves tenía que probarla cuando llegase de Colombia ya que es un modelo nuevo para la Vuelta. Tiene un valor muy importante. Le he comentado el asunto a Chaves pero se cree que le estoy vacilando", concluyó David Fernández.



