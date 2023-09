El danés Jonas Vingegaard, como ya hizo en la jornada del Tourmalet, encabezó el dominio del Jumbo Visma presentando candidatura al maillot rojo con un contundente triunfo en solitario en la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Liencres y la inédita cima de Bejes, de 120,1 km, en la que Sepp

Kuss salvó el liderato por 29 segundos.

Todo un sorpaso de Vingegaard (Hillerslev, 26 años) con un doblete firmado a su estilo, como en el Tourmalet. Un triunfo dedicado a su compañero belga Nathan Hooydonck, quien se debate entre la vida y la muerte tras sufrir en su país un accidente de tráfico.

(‘Estoy desesperada’: mamá de futbolista colombiano brutalmente golpeado en México)(Selección Colombia: esta sería la alineación titular para enfrentar a Chile en Santiago)

En Francia atacó a 6 km de la cima y ya nadie le vio el dorsal. Subiendo Bejes se despidió del personal a 4.



Arrancada definitiva, contundente y brazos en alto dejando claro que el líder y candidato a la roja en Madrid va a ser el, con la credencial de todo un doble ganador del Tour.

Serios señalamientos

Jérôme Pineau, exciclista y extécnico de varios equipos, puso el grito en el cielo y advirtió que era extraño el funcionamiento de los corredores del Jumbo Visma, que domina a su antojo la carrera.



"La aceleración de Sepp Kuss en el Tourmalet, va 10 km/h más rápido que el grupo de delante, donde hay pepitas como ( Juan) Ayuso ", afirmó.



Y agregó: "Hay un espectador que da un paso adelante, frena, sale 10 km/h más rápido. En el Tourmalet. Como explicamos esto? [...] El Col de Spandelles, el año pasado, Sepp Kuss, sin pedalear, se mueve durante 10 segundos, no sé cómo lo hace".



Pineau siguió: "Los tres Loustics (sic) se dirigen a la costa cerca de Yvelines, a 800 m (Christophe Laporte, Primoz Roglic y Wout Van Aert, que firmaron un hat-trick durante la primera etapa de la París-Niza el año pasado). ) , es el pelotón internacional (que está con ellos) . Y en la París-Niza no hubo tres meses de competición. Todos hicimos prácticas. (Pero) pedalean cuatro veces, recorren 10 metros. ¿Cómo lo hicieron?".

"Algunas autoridades necesitan dinero para sobrevivir, necesitan grandes equipos. [...] me temo que me preocupa mucho. [...] (No hay) pruebas, pero Armstrong, tampoco teníamos pruebas, pero todos lo sabían. Lo mismo está sucediendo. Esperamos golpear la pared en la cara para decir: “Ah sí, evidentemente”", sentenció.

(Fuerte sanción recae sobre una exnúmero uno del tenis por dopaje)