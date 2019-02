En tres frentes se bate el ciclismo colombiano

Nairo, por el liderato en San Juan

El boyacense Nairo Quintana tiene una gran oportunidad, este viernres, de brindar un buen espectáculo y acercarse al podio en la etapa reina de la Vuelta a San Juan Argentina, a llevarse a cabo entre San Martín y Alto Colorado, de 169 kilómetros, cuyo final será en premio de montaña de primera categoría y luego de 14 km de subida. Quintana ocupa el puesto 11 en la general, a 48 segundos del sólido líder, el francés Julian Alaphilippe. El mejor colombiano es Fernando Gaviria, segundo, pero no tiene opción de seguir por las condiciones del trazado, difíciles para él, que es un embalador. Winner Anacona está de séptimo, a 26 segundos.

Egan defiende título nacional contrarreloj

También este viernes, en el Meta, arrancan los Nacionales de Ciclismo de Ruta, con la participación de pedalistas de 22 ligas y 24 equipos. Las dos primeras pruebas serán las contrarrelojes para hombres y mujeres sub-23 y élite varones. Egan Bernal defiende el título en esta última, sobre 28 km. Mañana se llevará a cabo la carrera de ruta hombres sub-23 (217 km) y damas élite (116 km), con partida en Puerto Gaitán y final en Villavicencio. La gran prueba de los hombres élite será el domingo y de 243,8 kilómetros con inicio en Villavicencio, y pasos por Acacías, San Martín, Granada y volver a la salida. Sergio Luis Henao defiende la medalla de oro.

Urán no se ve para ganar el tour colombia

Rigoberto Urán, que no se ha podido recuperar de una lesión en el tobillo derecho, descartó su participación en los Nacionales de Ciclismo, aunque confirmó que estará en el Tour Colombia 2.1 (12 al 17 de febrero). Señaló también que no es candidato para ganarlo, pues no ha podido prepararse de forma adecuada. Urán advirtió que su compatriota Daniel Martínez, tercero en el Tour de California del 2018, será uno de los corredores por tener en cuenta para pelear por el título del Tour Colombia, en el que estará con Nathan Brown, Jonathan Caicedo, Hugh Carthy, Gregory Craddock, Joseph Dombrowski y Taylor Phinney.



