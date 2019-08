Así le fue a Egan Bernal en la Clásica de San Sebastián

El colombiano Egan Bernal estrenó oficialmente el título de campeón del Tour de Francia en la Clásica de San Sebastián, que fue ganada por el belga Remco Evenepoel, uno de los jóvenes talentos del pedalismo mundial.

Bernal, después de su histórico triunfo en Francia, fue protagonista durante la semana de algunos critériums, carreras de exhibición que no se tienen en cuenta para el palmarés de ningún ciclista.



San Sebastián era una buena oportunidad para que en España se familiarizaran con el nuevo campeón del Tour, y así ha sido, aunque el pedalista colombiano no hubiera tenido una buena actuación. Egan no terminó la competencia.

Luego de un largo recorrido, el lote se estiró. Los ciclistas que de alguna manera fueron protagonistas en el Tour sufrieron.



Uno de los que primero ‘sacó la mano’ fue el francés Julian Alaphilippe, quien llegó a la competencia como el campeón y favorito, pero pagó las consecuencias de su esfuerzo en Francia.



Ya sin Alaphilippe, las cartas apuntaron a otros. Bernal tampoco estuvo en su día, no tenía por qué estarlo, pues otros eran los que debían hacer el esfuerzo.



A 22 kilómetros del final, Evenepoel, el diamante en bruto del equipo Deceuninck-Quick Step, se lanzó en solitario, buscó su propio protagonismo y se escapó del lote.

Fue un ataque fulminante, de esos que se hacen con arrojo y decisión. Cuando la ruta marcaba 15 km para la meta, el corredor belga ya tenía una diferencia de 34 segundos sobre sus perseguidores, que no lograron conectarlo.



Evenepoel llegó a la meta en solitario, levantó los brazos en señal de triunfo con comodidad y celebró su cuarta victoria este año: fue campeón del Tour de su país, en el que ganó una etapa, y se impuso en la Adriática Iónica.



El joven pedalista se impuso con tiempo de 5 horas, 44 minutos, 27 segundos. Su escolta en meta fue Greg van Avermaet, que llegó a 38 segundos.



Bernal se desplazará a Colombia y el miércoles se le hará un gran homenaje en Zipaquirá.



