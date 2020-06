Imágenes inéditas del accidente y la recuperación de Chris Froome

Un 12 de junio de 2019 el británico Chris Froome, aspirante al quinto Tour de Francia, heló la sangre de todo el mundo del ciclismo al sufrir una gravísima caída mientras reconocía el recorrido de la cuarta etapa del Dauphiné, una contrarreloj decisiva para la general.

Un despiste al soltar una mano para sonarse la nariz cuando iba a cerca de 60 kilómetros por hora, provocó que Froome, ahora de 35 años, se estrellara contra un muro cerca de la localidad de Saint-André-d'Apchon.



Adiós Tour y adiós temporada, e incluso con la duda de poder volver a la practica del ciclismo profesional. Múltiples fracturas, de fémur, de codo, de costillas....confirmaron la gravedad del accidente.



Froome fue trasladado al Hospital CHU de Saint-Étienne, donde en la noche del 12 al 13 de junio fue intervenido por el profesor y cirujano ortopédico Rémi Philippot de la fractura en la pierna.



Un año después, el médico galo recuerda el episodio y no duda en afirmar que Chris Froome "mentalmente, es una fuerza de la naturaleza".



La fecha no ha pasado inadvertida para el líder del actual Ineos, quien aspira este año a entrar en el club de los 5 Tour de Francia junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.



El británico de origen keniano se ha acordado a través de twitter del doctor Rémi Philippot.



"Un año después le debo mucho de mi recuperación a este hombre", dice

Froome, quien le dedica imágenes de una sonrisa y de las manos en señal de agradecimiento.



"Es un accidente muy grave. Está claro que no podrá tomar la salida del Tour, esta lesión necesita un tiempo de curación bastante largo", dijo Dave Brailsford minutos después producirse la caída.



En el palmarés de Froome figuran cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), además del Giro Italia de 2018, y la Vuelta de 2011 y 2017.



EFE