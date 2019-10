Cardenales y Nacionales disputarán título del Viejo Circuito Houst

Los Cardenales de San Luis consiguieron un triunfo histórico y los Nacionales de Washington tuvieron que remontar antes de sellar la victoria con grand slam, y ambas novenas dan la gran sorpresa en sus respectivas Series Divisionales, que ganaron, y aseguraron el pase a la de Campeonato en la Nacional. Los grandes perdedores de la jornada fueron los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles que, a pesar de tener la ventaja de jugar en sus respectivos campos, no la aprovecharon y quedaron eliminados.

Los Cardenales, con un primer episodio histórico, vencieron 13-1 a los Bravos en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional y clasificaron a la Serie de Campeonato.San Luis definió el partido en el primer episodio al anotar 10 carreras con 14 corredores.



El equipo vuelve a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde el 2014 tuvieron al abridor Jack Flaherty (1-1) como ganador y armando la primera entrada más grande en la historia de postemporada de las Grandes Ligas.



Los Cardenales sacaron rápidamente del partido al abridor de los Bravos, el joven de 23 años Mike Foltynewicz (siete carreras) con un out en la pizarra, y el relevo Max Fried (tres rayitas) tampoco pudo parar el daño.



El jardinero dominicano Marcell Ozuna, Tommy Edman, Dexter Fowler y Kolten Wong dieron imparables impulsores desde la caja de bateo del SunTrust Park. Atlanta ha perdido 10 series seguidas de postemporada.



Su último triunfo en una serie de playoffs se presentó hace 18 años. Con ese número de series perdidas en fila, los Bravos han igualado la ignominiosa marca establecida por los Cachorros de Chicago de 1908 a 2003.



Por decimotercera vez, en 21 postemporadas, desde que se mudaron a Atlanta, los Bravos finalizaron el año con una derrota en casa. Mientras que los Cardenales, mostrando camisetas y gorras conmemorativas, saltaron en el centro del cuadro y se reunieron en el montículo para tomarse una foto, frente a la pizarra del jardín central, que daba cuenta de la paliza.



En Los Ángeles, se vivió otro emocionante duelo, que tuvo mucho más suspense y que se definió en el décimo episodio con grand slam. El segunda base Howie Kendrick fue quien lo conectó en el décimo episodio y se convirtió en el gran héroe de los Nacionales a los que guió a la Serie de Campeonato luego de vencer 7-4 a los Dodgers.



Con su victoria los Nacionales, que remontaron desventaja de tres carreras, se acreditaron la serie de división con números de 3-2, eliminan a los Dodgers y consiguen el boleto para disputar la Serie de Campeonato contra los Cardenales.



La franquicia de los Nacionales/Expos de Montreal ganaron una serie de postemporada por sólo segunda ocasión, luego de que la primera vez la consiguieron los Expos venciendo a los Filis de Filadelfia en la serie de División de 1981. Después de que los Nacionales empataron 3-3 la pizarra en la octava con jonrones consecutivos del guardabosques puertorriqueño Enrique Hernández (1) y del segunda base Max Muncy (3), y obligaron a entradas extra, Kendrick puso números finales con grand slam.



En la parte alta de la décima Kendrick (1) enfrentó al relevo Joe Kelly y cuando estaba la casa llena le botó la pelota del campo para el segundo grand slam de su carrera, luego de que el primero lo conectó contra los Gigantes de San Francisco en agosto del 2017.



El batazo de Kendrick voló 410 pies por todo lo alto del jardín central y empujó a la registradora al guardabosques Adam Eaton, a Rendón y a Soto. En el octavo el ataque de los Nacionales recuperó el protagonismo al apalear al tres veces ganador del Cy Young, el abridor estelar Clayton Kershaw, cuando Rendón y Soto le conectaron cuadrangulares seguidos. Rendón (1) lo logró sin compañeros en los senderos, cuando Kershaw no sacaba todavía ningún out. Cuando Kershaw había perdido el control de su brazo, Soto (2) lo castigó con otro toletazo de vuelta completa, solo y empató 3-3 la pizarra.



Los Dodgers, siete veces defensores de la División Oeste de la Liga Nacional, que lideraron esa liga con 106 victorias en temporada regular, quedaron eliminados y permanecen sin título de Serie Mundial desde 1988, a pesar que esta temporada acabaron con 105 triunfos la temporada regular, la mejor marca del Viejo Circuito y la segunda de las Grandes Ligas.



El primer juego de la Serie de Campeonato entre los Cardenales y los Nacionales se disputará en el Busch Stadium de San Luis, el viernes, a partir de las 7:08 hora del Centro. Los Cardenales como campeones de la División Central tendrán la ventaja de campo en la serie que van a disputar al mejor de siete con un formato de 2-3-2.



El ganador disputará la Serie Mundial contra la novena triunfadora de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que disputarán los Yanquis de Nueva York contra el vencedor de la serie de división entre los Astros de Houston y los Rays de Tampa Bay, que juegan el jueves.

EFE