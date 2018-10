Boxeo, en riesgo para Tokio 2020: COI congela relaciones con la Aiba

El Comité Olímpico Internacional (COI) "congeló" sus relaciones con la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) y rechazó acreditar a su presidente interino, el uzbeco Gafur Rakhimov, para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se inauguran este sábado en Buenos Aires.

"El COI congeló todas sus relaciones con la AIBA, a excepción de las necesarias desde el punto de vista operativo para aplicar las decisiones tomadas. Por esta razón, Rakhimov no será acreditado para los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ)", señaló el organismo en un comunicado.



Esta es la más reciente declaración sobre el tema del COI, en una semana en la que ha dejado claro que se apresta a sacar a la AIBA del movimiento olímpico y a dejar al boxeo fuera de los Juegos Tokio-2020 si no se resuelven antes los "problemas de gobernanza".



El COI señaló el miércoles que esos problemas tienen que ver con el establecimiento de una lista de candidatos para presidir la AIBA. Aunque el Comité Olímpico no mencionó nombres, Rakhimov, a quien el departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula con el crimen organizado y que ha quedado como el único postulante a la presidencia de la AIBA, parece ser el principal problema.

El boxeo es uno de los 32 deportes de los JOJ de Buenos Aires. La decisión del COI fue criticada por la Federación Rusa de Boxeo, que consideró que "viola de manera flagrante la Carta Olímpica", según un comunicado suscrito por su secretario general Oumar Kremliov. "Es inaceptable que se presione a la AIBA y a sus miembros", destacó.



La comisión electoral de la AIBA rechazó la candidatura de Serik Konakbayev, subcampeón olímpico por la entonces URSS en Moscú-1980 y único rival de Rakhimov. De este modo, Rakhimov asumirá la presidencia de la AIBA sin necesidad de una elección en el próximo congreso que se celebrará en Moscú los próximos 2 y 3 de noviembre.









AFP