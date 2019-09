Nairo y López pasaron el día en la Vuelta a España

Mikel Iturria se impuso en la etapa 11 de la Vuelta a España, que se disputó entre Saint-Palais y Urdax-Dantxarinea, de 180 kilómetros, en la que el esloveno Primoz Roglic defendió el liderato y los colombianos Miguel Ángel López y Nairo Quintana pasaron el día.

La paliza que se dieron los favoritos al título en la contrarreloj individual del martes pasado los ‘obligó’ a no forzar la marcha, marcar el paso y dejar ir una fuga integrada por pedalistas que no pusieran en peligro los primeros puestos de la general.



De los 14 ciclistas que integraron el lote de escapados cuya diferencia llegó a superar los 16 minutos sobrevivieron François Bidard (AG2R La Mondiale) y Matteo Fabbro (Katusha Alpecin) cazan a Gorka Izagirre (Astana Pro Team), Lawson Craddock (EF Education First), Damien Howson (Mitchelton-Scott), Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data) y Álex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), quienes buscaban el triunfo parcial.



Atrás, el equipo Jumbo Visma tomó el control del lote, una persecución que no fue tan endemoniada, pues los punteros no eran un peligro para sus intereses.



Nairo y López mantuvieron arropados por sus coequiperos, no mostraron sus caras con el objetivo de ahorrar fuerzas para las jornadas de montaña del viernes, domingo y lunes, que serán claves para el futuro de la competencia.



Iturria se voló del lote puntero y logró, por escasos segundos, la victoria final.



Este jueves se llevará a cabo la jornada 12 entre Circuito de Navarra y Bilbao, de 171 kilómetros, con cuatro premios de montaña, todos de tercera categoría, el último a 20 kilómetros de la meta.



