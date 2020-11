¿Jugando qué? Así celebró Lewis Hamilton su título de la Fórmula 1

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Turquía, llegó a siete títulos de la Fórmula 1, igualó al alemán Michael Schumacher y ahora descansa jugando al tenis.

Hamilton puso en sus redes sociales algunas secuencias de su juego, en el que enfrentó a su padre.



"Mi papá y yo no somos buenos en el tenis, pero estamos tratando de mejorar. Siempre uso una rebanada para golpearlo y él siempre se enamora de él. Finalmente me ha conseguido hoy 🤣 La gente me pregunta, ¿cómo vas a celebrar? Tenemos vida para celebrar y pasar tiempo con la familia es como estoy celebrando", escribió.