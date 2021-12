El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se proclamó este domingo, por primera vez, campeón del mundo de Fórmula Uno, tras ganar en el circuito de Yas Marina el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, declaró en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos que "siempre tienes que seguir creyendo en ti mismo".



"No importan las críticas, siempre tienes que seguir creyendo en ti mismo. ha sido increíble. De niño soñaba con que sonara el himno alguna vez en mi honor. Que ahora esté aquí como campeón del mundo es lo más importante que me ha sucedido en la vida", comentó Verstappen de 24 años, que ganó el título tras firmar su décima victoria del año, la vigésima de su carrera en la F1, en la última vuelta de una carrera que se relanzó tras la entrada en pista de un coche de seguridad y en la que adelantó al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que en ese momento lideraba la carrera.



"La verdad es que hubo un momento en el que la cosa no tenía buena pinta, pero decidimos tirar hasta el final; lo único seguro es que no dejaríamos de apretar hasta el último momento. Y lo conseguimos", declaró la joven estrella neerlandesa.

El registro de la maniobra

La última vuelta en la que se definió la temporada de la F1. El título de Verstappen, momento top del deporte mundial en 2021 pic.twitter.com/mstNuUMpGW — VarskySports (@VarskySports) December 12, 2021

DEPORTES

Con EFE