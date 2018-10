Victoria y título mundial para Marc Márquez

El español Marc Márquez (Honda) ganó este domingo en Motegi el Gran Premio de Japón y obtuvo su tercer título mundial consecutivo, y quinto en total, en la categoría reina de MotoGP.

Márquez entró aún más de lleno en la historia de su deporte al convertirse a los 25 años en el más joven piloto en conquistar una quinta corona mundial en MotoGP. "Diría que es un sueño hecho realidad, o mejor, estoy viviendo un sueño. Es algo muy especial estar aquí con mi equipo, toda la gente de Honda, de HRC y mi familia. Ha sido una gran temporada y después de Aragón empecé a sentir, imaginar el título, porque estaba muy cerca", se congratuló Márquez.



El piloto de Cervera, vista su confortable ventaja al frente del Mundial, pudo haber realizado un pilotaje más prudente, pero su ambición y su calidad le llevaron a ganar la carrera y el título el mismo día, y por la vía rápida.



Márquez, que salió en sexta posición, recuperó puestos y adelantó a su gran rival, el italiano Andrea Dovizioso -que había ocupado el primer puesto en la parrilla de salida- en la vuelta 21, del total de 24. El italiano (Ducati) sufrió una caída en la penúltima vuelta, cuando iba segundo. El británico Cal Crutchlow (Honda) acabó segundo, tras la caída de Dovizioso, y el español Alex Rins (Suzuki) ocupó el tercer lugar.

Tras Agostini y Rossi

Con este quinto título de Moto GP, Márquez, de 25 años, iguala a la leyenda australiana Mick Doohan como tercer piloto más laureado de todos los tiempos en esta máxima categoría. Todavía lo superan Giacomo Agostini (8 títulos) y Valentino Rossi (7).



Marc Márquez, que posee la mayoría de los récords de precocidad en motociclismo, consiguió sus cinco títulos en Moto GP en los años 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018. Logró, además, la corona de Moto 2 en 2012 y el título de 125 cc en 2010. "Me siento realmente muy bien", se congratuló Márquez tras su victoria y quinto título mundial en Japón. "Ya me imaginé que todo se iba a decidir aquí, pero lo importante es que cuando se te presenta la oportunidad, la aprovechas", agregó.



"He trabajado muy duro todo el fin de semana", explicó, antes de dar su versión de lo ocurrido en la carrera. "Fui capaz de seguir a Andrea (Dovizioso) y decidí atacarlo antes de que llegara la última vuelta. La verdad es que lo iba presionando mucho, hasta que cometió el error" y cayó.



"Estoy decepcionado por él pues se merece estar en el podio con nosotros". Por otro lado, el piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) no correrá el próximo Gran Premio de Australia por culpa de la lesión que sufre en la muñeca izquierda, anunció este domingo su equipo, al margen del Gran Premio de Japón.



El triple campeón del mundo de MotoGP (2010, 2012 y 2015) no pudo participar en la carrera japonesa de este fin de semana a causa de esa lesión, que se hizo durante los ensayos libres del Gran Premio de Tailandia, hace dos semanas.

Descalificación en Moto2

La victoria en la categoría intermedia, Moto2, se decidió 1 hora después de la llegada a meta. Tras la descalificación del francés Fabio Quartararo (Speed Up), el italiano Francesco Bagnaia (Kalex) se llevó la victoria por delante de su compatriota Lorenzo Baldassari (Kalex) y del portugués Miguel Oliveira (KTM).



Quartararo fue descalificado una hora después del final de la carrera al considerar los jueces de la carrera que la presión de su neumático trasero era inadecuada. En la clasificación general, Bagnaia aumenta su ventaja a 37 puntos sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM), que quedó cuarto este domingo en el circuito de Motegi, a falta de tres carreras por disputar.



Cuarto en Moto3 en 2016, quinto en Moto2 la pasada temporada, el piloto de 21 años acaricia su primer título mundial. En Moto 3, el italiano Marco Bezzechi (KTM) ganó por delante de su compatriota Lorenza Dalla Porta (Honda) y del sudafricano Darryn Binder (KTM). En la clasificación, a tres carreras del final, se pone a tan sólo un punto del líder, el español Jorge Martín (Honda), que abandonó tras una caída a seis vueltas del final.







