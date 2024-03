Verstappen causaría un terremoto en la Fórmula 1: abandonaría Red Bull esta temporada

Red Bull celebra en el asfalto, pero estaría viviendo un infierno en las oficinas. El equipo de origen austriaco es el gran protagonista en el inicio de la nueva temporada del campeonato Mundial de la Fórmula 1, la 'guerra' interna está desatada y empaña las victorias en los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita.

Son cinco las personas claves en la polémica de Red Bull: el piloto Max Verstappen; Christian Horner, jefe de equipo; el papá de Max, Jos Verstappen; Helmut Marko, mentor del campeón y una empleada de la escudería.

Christian Horner y Max Verstappen Foto:EFE Compartir

La temporada para Red Bull comenzó turbulenta, con una investigación interna contra Christian Horner por "comportamiento inapropiado"; sin embargo, su caso se cerró y la mujer que denunció la conducta del hombre de 50 años fue suspendida, informó la agencia AFP.

El tema de la investigación contra Horner no cayó nada bien en la familia Verstappen, Jos lanzó un fuerte dardo tras la conquista en Baréin: "El equipo se arriesga a desgarrarse. No puede seguir así. Va a explotar. (Horner) juega a ser la víctima cuando es él quién está en la raíz de los problemas", dijo el papá del campeón sobre el patrón de la escudería Red Bull.

En medio de esa lucha de poderes, este lunes el diario británico Daily Mail reveló que Max Verstappen podría abandonar la escudería Red Bull esta misma temporada, lo que causaría un 'efecto dominó' en la gran carpa del automovilismo.

Charles Leclerc, Max Verstappen y Sergio Perez Foto:EFE Compartir

"Mail Sport entiende que Max y su padre Jos Verstappen están decididos a alejarse de Christian Horner, quien permanece resueltamente en su puesto como director del equipo Red Bull después de haber sido absuelto de 'comportamiento inapropiado' hacia una empleada", afirmó el diario británico.

La salida del tricampeón del mundo desataría un terremoto como ningún otro en la F1, con Lewis Hamilton adelantando su marcha a Ferrari, Fernando Alonso dejando Aston Martin para ir a Red Bull, Verstappen fichando por Mercedes y Carlos Sainz quedándose sin lugar.

"Una buena fuente ha hablado de esta posibilidad. Empieza con Max Verstappen yendo a Mercedes el próximo curso, Lewis Hamilton va a Mercedes en el lugar de Carlos Sainz y entonces Fernando Alonso se une al equipo Red Bull", explicó el medio citado.

Fernando Alonso y Max Verstappen Foto:EFE Compartir

La noticia, que eclipsó la victoria de 'Mad Max' el pasado sábado en el circuito de Yeda, se da tras las palabras que dejó caer Toto Wolff, al decir que le gustaría tener al campeón de Red Bull en Mercedes.

"Me encantaría tenerlo aquí. Digámoslo así, es una decisión que Max debe tomar y no hay ningún equipo en la parrilla que no se parara de manos para tenerlo en su coche", señaló el jefe de la escudería británica.

Christian Horner no optó por el silencio y le envió un mensaje contundente a Max y a Jos tras la carrera en Arabia Saudita: "Ningún individuo es más grande que el equipo. No se puede obligar a la gente a estar en algún lugar solo por un trozo de papel. No tengo ninguna duda de la pasión de Max en el futuro. Pero nunca se puede decir nunca. Si un conductor se quiere ir, se irá".

Wolff y Verstappen. Foto:EFE y AFP Compartir

El cruce de palabras no queda ahí, ya que Max Verstappen pidió "paz", en medio del escándalo desatado en la escudería, que está opacando sus triunfos de este 2024 en Fórmula 1. "Creo que todo el mundo sabe que es importante tener paz en el equipo y centrarse únicamente en el aspecto de la conducción y el rendimiento".

Por último, el rotativo inglés señala que es más probable que Verstappen deje el asiento de Red Bull a finales de este año, aunque no descarta que anticipe su salida "en una una transferencia acelerada", que podría generar un terremoto.

El tricampeón del mundo del Gran Circo tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero desde Inglaterra señalan que en el vínculo firmado hay ciertas cláusulas que podría ejecutar el piloto para salir, una de ellas "se activaría si el asesor de deportes de motor Helmut Marko dejara el equipo".

HAROLD YEPES

DEPORTES