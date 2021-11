Bottas se quedó con la 'pole' en GP de México de Fórmula 1

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) estará primero en la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1, seguido por su compañero de equipo y vigente campeón del Mundo, el británico Lewis Hamilton, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Cuando parecía que los pilotos de Red Bull se quedarían con los puestos más adelantados de la parrilla de salida, aparecieron con autoridad las flechas plateadas: Bottas, cronometró 1:15.875, a 145 milésimas de Hamilton.



"Fue una vuelta increíble", comentó Bottas sobre el desempeño que le dio la 'pole' en la tercera etapa clasificatoria. "Honestamente creo que ha sido una de mis mejores vueltas. Tengo buenas sensaciones".



El domingo, Bottas se presentará a la carrera como tercero de la clasificación del campeonato mundial de pilotos con 185 puntos. Verstappen es líder con 287,5 puntos y Hamilton va segundo con 275,5.



"íValtteri hizo un trabajo increíble! Ha corrido muy bien en las últimas competencias", celebró Hamilton al final de la clasificatoria. "No pensé que tuviéramos este ritmo, pero bloquear la primera salida es algo muy especial", confesó el múltiple campeón del mundo.



Además de lograr la 'pole position' número 19 de su trayectoria, Bottas se hizo de una réplica certificada del casco con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1 por primera vez en 1951.

POLE FOR VB 👏👏👏 pic.twitter.com/8o0qQWZJ18 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 6, 2021

Así fue la prueba

La prueba clasificatoria comenzó con una temperatura de 21 grados centígrados en el ambiente y 43 grados en la pista. Cerca de los ocho minutos de la 'Qualy 1', el auto del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) se dañó seriamente de la suspensión delantera izquierda al impactar en el muro de contención, luego de derrapar en la curva previa a la gran recta del autódromo.



La sesión fue detenida con la bandera roja mientras se retiraba el monoplaza de la pista y se reanudó más de 20 minutos después. Al término de la primera clasificatoria,

Bottas fue el mejor con un tiempo de 1:16.727, seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 21 milésimas de segundo; quedaron eliminados el español Fernando Alonso (Alpine), el canadiense Nicholas Latifi (Williams), el alemán Mick Schumacher (Haas) y el ruso Nikita Mazepin (Haas), además del accidentado Stroll.



Luego de tres discretas tandas de ensayos libres, el campeón del mundo Lewis Hamilton se manifestó como el mejor de la 'Qualy 2' con un tiempo de 1:16.474, pero sólo nueve milésimas por delante de Max Verstappen.



Los eliminados fueron el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el británico George Russell (Williams), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el francés Estéban Ocon (Alpine).



En la 'Qualy 3' sucedió la reacción de los autos de Mercedes. Red Bull tuvo la 'pole position' a su alcance, pero las flecha plateadas aparecieron de manera vertiginosa para dejar en la segunda línea a Verstappen y a Pérez.



"Creo que hice una última vuelta buena, pero no sé qué pasó, la clasificación no salió como queríamos", dijo Verstappen. "Ser tercero no está mal, pero hubiera sido mejor comenzar segundo". A pesar de haberse ido hasta el cuarto lugar para la largada, 'Checo' Pérez no perdió el optimismo: "mañana todo puede pasar, es una carrera muy larga y tenemos que ser pacientes".

Los del fondo

En la carrera del domingo cuatro pilotos saldrán desde el fondo de la parrilla. El Lance Stroll (Aston Martin) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) fueron penalizados el viernes por cambios que realizaron en la unidad de potencia de sus autos.



El sábado, el británico Lando Norris (McLaren), recibió la misma sanción sancionado por instalar el cuarto motor de la temporada; el francés Estaban Ocon (Alpine) también fue penalizado por colocar seis nuevos componentes en la unidad de potencia.



El británico George Russell (Williams) fue penalizado cinco posiciones en la largada tras por no participar en la segunda tanda de ensayos debido al remplazo de su caja de cambios. str/gfe

AFP