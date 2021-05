Los Montoya y Baptiste, en acción este fin de semana

Mientras el padre va a estar corriendo el Grand Prix de Indianápolis, el hijo, Sebastián Montoya, se prepara para correr en la Formula 4 en Paul Ricard.



El circuito se llevará a cabo del 14 al 16 de mayo en Italia con una temporada de siete rondas triples, es decir, 21 carreras.Lo invitamos a leer: (¡Atención! Fuerte ataque de Egan y gana puestos en la general del Giro)

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Montoya, piloto colombiano. Foto: Prema Power

Sebastián repetirá equipo para este año, el Prema Powerteam. En 2020 en este equipo ocupó la undécima posición.



En esta carrera también estará debutando el piloto colombiano Nicolás Baptiste con el Cram Motorsport, escuadra con la que corrió la última fecha del F4 Italia en 2020 a manera de preparación.



"Todavía hay trabajo que tenemos que hacer, pero creo que para el fin de semana vamos a estar muy rápidos y muy competitivos. Vamos con todo y por supuesto buscaremos el título” expresó Montoya Freydell.



En las primeras rondas previas cumplidas este viernes, Montoya ocupó el puesto 11 mientras que Baptiste quedó en la posición 35.

Horarios

Viernes 14 de mayo

9:57 a.m. - 10:37a.m. : Práctica 1

2:08 p.m. – 2:48 p.m. : Práctica 2



Sábado 15 de mayo

09:00 a.m. – 09:40 a.m.: Clasificación

2:00 p.m. Carrera 1 – 30′ más 1 vuelta



Domingo 16 de mayo

10:50 a.m. Carrera 2 – 30′ + 1 vuelta

4:10 p.m. Carrera 3- 30′ + 1 vuelta

Juan Pablo Montoya, de regreso en Indianápolis

Juan Pablo Montoya estará después de cuatro años en el Grand Prix de Indianápolis corriendo para el Arrow McLaren SP. Su última participación, en 2017 con el equipo Penske.



La carrera sirve de preparación para Montoya de cara a las 500 millas de Indianápolis que se correrán el 30 de mayo.



"Hay estrés porque llevo rato sin correr, depende mucho cuando empecemos prácticas ver cómo está el carro. Todo esto es preparación de las 500 millas, entrar en el mood de lo que es Indy" declaró Montoya.



Montoya ocupó el puesto 26 en la primera sesión de prácticas.

Horarios

Viernes 14 de mayo

8:30 AM – 9:15 AM – Práctica 1

12:00 m. – 12:45 p.m. – Práctica 2

3:30 p.m. – 5:00 p.m. -Clasificación



Sábado 15 de mayo

9:45 AM – 10:15 AM – Warm Up

1:45 p.m. – Carrera (85 laps/207.3 miles)

Más noticias



- Atención: futbolistas de Cali y Tolima anuncian decisión trascendental - Alaphilippe renuncia a los Olímpicos - ¡Egan salvó el día con la cabeza en la montaña del fin de semana!