Un brutal accidente se presentó en el circuito callejero de Roma en una prueba de la Fórmula E, en el que se vieron perjudicados seis pilotos.

Sam Bird había sido líder por varias vueltas después de partir en el segundo puesto, pero fue el principal involucrado en este incidente ocurrido en la octava vuelta.

¿Cómo fue?

“El británico perdió el control de su Jaguar Racing en la curva 6, por lo que terminó impactándose contra el muro, quedando a la mitad de la pista”, dijo el diario Marca de España.



Y agregó: “Ante un sector complicado que se llega a altas velocidades, y la visibilidad no es la mejor, los pilotos que venían detrás tuvieron que hacer grandes maniobras para esquivarlo, pero no fue el caso de Sebastian Buemi, que terminó impactándose en la parte trasera del monoplaza de Sam Bird”.



Lo más aparatoso fue cuando Edoardo Mortara no lo vio y terminó embistiéndolo con su Maserati, por lo que hizo prender las alarmas sobre una tragedia.



“Además de Bird, Buemi y Mortara, hubo tres pilotos más afectados que no pudieron evitar el choque, por lo que Antonio Felix da Costa, Lucas de Grassi y Robin Frijs también tuvieron que abandonar el ePrix Roma, aunque todos abandonaron sus autos por su propio pie", contó el diario español.

