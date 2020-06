Thomas Steuer correrá la Porsche TAG Heuer Esports Sprint Trophy

Este sábado, se vivirá la Porsche TAG Heuer Esports Sprint Trophy Latin America, una competencia que entregará 9.000 dólares en premios (5.000 al ganador, 3.000 al segundo lugar y 1.000 al tercero).



Este dinero será donado al ‘Pacto de la Empatía’, una iniciativa liderada por la organización sin ánimo de lucro Techo que busca recaudar fondos para ayudar a familias afectadas por el coronavirus en América Latina y el Caribe.

Por Colombia estará Thomas Steuer, un piloto apoyado por Porsche y que fue invitado por Autoelite, importador exclusivo de Porsche en el país. El corredor ha mostrado mucho interés por lo que será esta carrera y espera hacer una buena actuación.



El escenario de la Porsche Latin America Virtual Racing Series será el mismo en el que son disputadas las míticas 24 Horas de Le Mans. Los 14 pilotos con sus 911 RSR darán 12 vueltas a los 13,626 kilómetros del Circuit de la Sarthe, distancia suficiente para que tengan que entrar al menos dos veces a pits a recargar combustible y cambiar gomas. La competencia virtual será corrida en el juego Gran Turismo® de la plataforma Sony PlayStation 4.



La carrera será transmitida en vivo en el sitio web y será narrada por el experimentado comentarista de carreras automovilísticas Alfredo Nin.



En entrevista con EL TIEMPO, Steuer, apoyado por Porsche, analizó lo que será esta prueba, el automovilismo de forma virtual y cómo se ha estado preparando en medio de la cuarentena,



¿Qué expectativas tiene de esta carrera?

Primero quiere agradecerle a Autoelite por haberme invitada y escogido para representarlos. Hay dos temas que me llamaron la atención. El primero es la parte social, el impacto que va a tener la donación para las familias en esta época de pandemia. Es un gesto de caballeros y que dice que estamos todos de manera solidaria. Hay profesionales metidos en este mundo, probablemente estarán el 27. Y lo segundo es que hay unas expectativas muy divertidas, la verdad tengo mucha ilusión de participar, va a ser mi segundo campeonato de e-games. Hay que pasarla rico, mostrar mi mejor desempeño y poder en alto la bandera de Colombia.



Háblenos de la comunidad y la parte virtual…

Es algo que se va expandiendo y es muy interesante la parte virtual. Hoy en día los pilotos y los equipos más profesionales no están haciendo testing físico, ´porque lo virtual está tan avanzado y es muy real. En un simulador se pueden hacer todos los cambios que se pueden hacer un carro sin costo. Cambiar el espiral en un carro lleva un día entero, pero de manera virtual demorará dos o tres minutos y un par de clicks. Se puede trabajar lo que es la data le dice todo y se encuentra el mejor set up pata ser constante.

¿Cómo ve la rivalidad en esta forma virtual?

Hay profesionales, que se dedican 24-7 a esto y es su pasión y veremos que hay diferencias de talentos, veremos diferencia entre los novatos, los profesionales y los aficionados. De eso se trata, que sea un tema que pueda llegar a todo el mundo y que el aficionado por el automovilismo tiene acceso y que puede mostrar su mejor desempeño.



¿Cómo imagina el escenario con tanto tiempo de carrera en casa?

Es muy entusiasmaste, porque el público es la familia. Ellos me han acompañado, se sientan conmigo, me animan, me dan consejos y esas cosas. Cada curva es diferente. Uno va a tener un contrincante al lado, en frente, detrás y cada minuto es diferente. Uno metido en estas carreras no le da hambre, no le da sed, se está en una gran concentración. Puede ser una carrera de una hora que puede sentirse en cinco minutos.



¿Da un plus para ir por la victoria el que haya unas donaciones?

Sí, absolutamente. Es muy divertido, porque se empieza a conocer gente. El 27 podré terminar con buenos contactos para temas profesionales o de amistad.



En el automovilismo se vive a toda velocidad, pero ahora con la pandemia el tiempo se detuvo, ¿cómo ha vivido estos días?

Es una nueva realidad para todos. Es un tema incierto. Así como hay limitaciones, hay oportunidades de negocio, personales y cosas buenas salen de esto. Uno cuándo va a volver a estar con los papás, con los hermanos en la misma casa. Poniéndole buena cara y asumiendo todo.



¿Qué tanto lo ha afectado en la parte profesional esta para?

Como todo deporte es una comunidad y en estos momentos difíciles la comunidad deja al lado las diferencias y se vuelve más unida. Hemos tenido buenas carreras virtuales. Hace mucha falta estar metido en un carro, el olor de la gasolina, la emoción de poder estar en una clasificación, esperando la luz verde o la bandera a cuadros. Ahora lo hacemos de otra manera, seguimos con nuestro círculo de amigos, de entusiastas, apoyando el deporte, que es muy importante, porque es una industria que está muy golpeada. Es una perspectiva diferente. El automovilismo volverá y volveremos a estar montados en nuestros carros.



¿En la parte teórica ha estudiado en estas épocas?

Sí, claro. Se han hecho muchos avances. La gente ha aprovechado para la preparación de los carros. Los entusiastas siguen trabajando y uno sigue mirando cosas para que su carro esté en condición óptima. Es un tema de pasión y la pasión es lo que lo mantiene andando en estos momentos difíciles.



¿Y usted cómo ha estado trabajando su carro?

Todo el mundo tiene su carro en un taller, porque necesita mucho detalle. Los buenos pilotos nos metemos a trabajar en el carro. Se debe entender cómo funciona la parte mecánica antes de poder llevar el carro a exigencias. Todo tiene su ciencia y hay muchas variables. Se transmite esas sensaciones a los mecánicos para mejorar.



