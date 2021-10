Complicado reencuentro de Tatiana Calderón con la Súper Fórmula

Tras largar con neumáticos de lluvia por el asfalto mojado en el Twin Ring Motegi, sede de la penúltima fecha puntuable de la Súper Fórmula Japonesa, la piloto Telmex-Claro, Tatiana Calderón, se vio afectada por una falla mecánica que la llevó a salirse de pista, chocar contra el muro y abandonar la competencia.

La piloto colombiana, quien no pudo participar en las tres rondas anteriores por los estrictos protocolos de manejo de pandemia del Japón, sabía que el regreso no sería sencillo, pero la verdad es que ha padecido de todo desde las prácticas, calificación y carrera con su monoplaza #12 del ThreeBond Drago Corse, lo que en definitiva la llevó a un complicado reencuentro con la categoría.



“Tuvimos un problema en la práctica libre, se me quedó pegado el acelerador y solo pude completar 10 vueltas, no llegamos a poner los neumáticos nuevos para sentir las condiciones del auto, así que en la clasificación solo completé una vuelta”, dijo la piloto el sábado.



Para redondear la escena, Tatiana se vio obligada a cambiar de motor, de modo que tuvo que largar de la parte de atrás de la parrilla de salida.



Lamentablemente, las fallas continuaron, pese a los esfuerzos de Tatiana, quien iba realizando un gran trabajo en la competencia, remontando desde el puesto 18 de partida hasta el 15, cuando se le presentaron problemas de nuevo con el acelerador después de haber cambiado los neumáticos de lluvia por de seco, pues para completar, la carrera inició con pista mojada.



Una pista aún inmanejable, con charcos en algunos sectores, un reciente cambio de llantas y el carro fallando la llevaron a que perdiera el control sin la posibilidad de recuperar y se pegó contra el muro.



La piloto de Escudería Telmex Claro abandonó en el giro 17 de los 35 que rodaron los participantes en esta penúltima fecha oficial del Campeonato Japonés de Súper Fórmula.



“Salimos con neumáticos de lluvia, como todos, y tras la parada, en la curva uno perdí un poco la parte trasera del auto, traté de corregir pero de pronto se aceleró el auto, pegué contra el muro y seguía acelerado el carro", dijo la colombiana.



Y agregó: "Entonces tenemos mucho que investigar, porque fue un problema que tuvimos todo el fin de semana. Esperemos que reparemos todo y tener mucho más claro todo para Suzuka en un par de semanas".



Tras esta carrera de Motegi, la Súper Fórmula llegará a la ronda final en Suzuka, la cual dará cerrojazo a la presente temporada, los días 30 y 31 de octubre.



