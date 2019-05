Tatiana Calderón se estrena en el circuito de Mónaco

La piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing realizará este fin de semana su debut en el legendario trazado por las calles Monte Carlo a bordo de su auto No. 18 del equipo BWT Arden del Campeonato FIA de Fórmula 2.

Mónaco tiene el trazado más corto del calendario de la Fórmula 1, con apenas 3.337 kilómetros, también el de la menor velocidad promedio de la temporada, pero al mismo tiempo, es el más desafiante para los pilotos. El Gran Premio es considerado el mas prestigioso del calendario y su exigencia radica en la gran precisión y concentración que se requiere para ir rápido por las estrechas calles del principado, donde el menor error se pagar contra las barreras que delimitan el circuito.



Tatiana ha asistido a las últimas dos ediciones de la mítica carrera, como parte de su rol con el equipo Alfa Romeo Racing de F1, pero este año lo hará como piloto del campeonato FIA de Fórmula 2. Será el mayor reto para la colombiana que deberá adaptarse rápidamente dentro de las mayores limitaciones de tiempo impuestas por la programación, con tan solo 16 minutos de clasificación, pues dividen la parrilla en dos grupos.



El número 18 del auto de Tatiana, junto a los demás autos con número par, serán asignados al grupo A o B por la organización el día miércoles. Tatiana tendrá que medirse con varios de los pilotos mas experimentados como Nicholas Latifi, Luca Ghiotto and Nyck De Vries, actualmente los tres primeroS en el campeonato, que formarán parte de su grupo y que han corrido varias veces en Mónaco.



El horario también será muy particular, pues desde el jueves los autos de la Fórmula 2, al igual que los de F1, rodarán en pista cumpliendo con la práctica libre y la clasificación. El día viernes se llevará a cabo la primera carrera y la segunda tendrá lugar el día sábado.



Tatiana Calderón: "Correr en Mónaco es como cumplir un sueño, llevo los últimos años visitando el circuito, viendo los autos en acción muy de cerca y es un privilegio poder finalmente pilotar en un lugar con tanta historia y además en un auto como el Fórmula 2. Se que será un gran desafío, pero creo que podemos hacer un buen trabajo. Estuve en el simulador con el equipo preparando la carrera y me pareció un trazado muy técnico, con curvas muy lentas respecto al resto de la temporada pero que al mismo tiempo son de mucha precisión. Ya el jueves finalmente sabré lo que es conducir a tope por esas calles con tanta historia.”



Con información de oficina de prensa*