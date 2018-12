En Arabia Saudí, Tatiana Calderón prueba un carro de la Fórmula E

La colombiana Tatiana Calderón probará este domingo el DS Techeetah de Fórmula E de la marca francesa DS Automobiles en el circuito Ad Diriyah, en las afueras de Riad, la capital de Arabia Saudí.



El coche que pilotará Tatiana es el que Jean Eric Vergne, actual campeón, llevó al segundo puesto este sábado en la prueba de apertura de la quinta temporada de la FE en Riad.

La colombiana, que realizó una pequeña prueba hace unos días en línea recta en las cercanías de la sede del equipo DS en Versalles, asistió a la carrera este sábado y pudo ver de cerca las dificultades que plantean estos monoplazas para su pilotaje.

Estoy con muchas ganas de subirme al coche en el circuito y sobre todo de experimentar y corroborar las sensaciones que he tenido en el simulador FACEBOOK

TWITTER

"Estoy con muchas ganas de subirme al coche en el circuito y sobre todo de experimentar y corroborar las sensaciones que he tenido en el simulador del equipo DS", dijo Calderón.



"Esta temporada ha sido muy importante para mí. He tenido buenos resultados en la GP3, puntuando en las últimas carreras regularmente, estuvimos en el Circuito de Navarra con las otras pilotos del programa de la FIA "Women in Motorsport" probando monoplazas y GT, probé en Abu Dhabi el F2 y lo más importante, fiché como piloto de desarrollo de Alfa Romeo Sauber que me permitió subirme a un F1 en dos ocasiones", agregó.



"Este año he cumplido el sueño de haber rodado con un F1. Tras el GP de México, en el Hermanos Rodriguez, probé el Alfa Romeo Sauber de este año, y después estuve rodando con otro Sauber, pero con el motor V8, en la pista de Ferrari en Fiorano, con un trabajo intenso y un programa de mejora constante", recordó.

Tatiana Calderón Tatiana Calderón, piloto colombiana.

"Mi objetivo prioritario es la F1 y para ello voy a seguir trabajando. Espero poder concretar mi participación en la F2 para dar ese salto de calidad necesario y poder tener la oportunidad de pilotar oficialmente en la F1.



La última mujer en participar en una carrera oficialmente fue Desiree Wilson en Gran Bretaña en 1980, Susie Wolff, que está también trabajando en el programa de la FIA para las mujeres pilotos, ha sido la última en rodar en unos entrenamientos de viernes en 2015, pero yo aspiro a ser piloto oficial y para ello llevo trabajando mucho tiempo y me voy acercando a mi objetivo. En un par de años podré aspirar a ello, pero como me ha dicho más de una vez Juan Pablo (Montoya), lo más importante es lo que hay al día siguiente, y eso viene ahora con la prueba del DS de la FE", comentó.



En un país donde las mujeres pueden conducir desde hace menos de seis meses, Tatiana Calderón lucía una gorra en lugar de pañuelo en el 'paddock', algo autorizado excepcionalmente con motivo de la Fórmula E.











EFE