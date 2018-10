Tatiana Calderón, primera latinoamericana en manejar un carro de la F1

La colombiana Tatiana Calderón se convirtió este martes en la primera mujer latinoamericana en conducir un automóvil de Fórmula 1 de manera oficial en un evento promocional de la escudería Sauber en México.

La competidora de la categoría GP3 fue nombrada piloto oficial de pruebas para el equipo suizo con motor Ferrari en marzo, después de un año en carrera de desarrollo, pero el martes tuvo su primera oportunidad de conducir el auto.



"No puedo describir la sensación de estar en el auto, no quiero volver a mi coche de GP3", dijo Calderón, de 25 años, tras conducir el monoplaza de la F1 en el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, donde Lewis Hamilton conquistó el domingo su quinto campeonato mundial.



Hamilton conquistó su quinto campeonato mundial de la F1 a pesar de finalizar en el cuarto lugar del Gran Premio de México, que ganó por segundo año consecutivo el holandés Max Verstappen para Red Bull. Durante las pruebas, los equipos pueden hacer un recorrido máximo de 100 kilómetros, equivalente a 23 vueltas del circuito.



"Como piloto latinoamericano, no podría haber un lugar más especial para hacer mi debut al volante de un coche de Fórmula 1", dijo una emocionada

Calderón.



La piloto colombiana, que espera competir en la Fórmula 2 en la próxima temporada, fue la primera mujer en conducir un automóvil actual de F1 desde la británica Susie Wolff, quien se retiró en 2015 después de participar en dos sesiones de práctica de Gran Premio para Williams. La F1 no ha tenido una mujer piloto en un gran premio desde la italiana Lella Lombardi en 1976.



REUTERS