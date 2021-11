‘Siempre he creído que puedo ser tan rápida como un hombre’

En un deporte históricamente dominado por hombres, Tatiana Calderón ha sabido destacarse en el automovilismo. Esta colombiana de 28 años se encuentra en el selecto grupo de mujeres que han manejado un carro de la Fórmula 1 (F1): hasta el momento, únicamente diez han tenido esta oportunidad, cinco de forma oficial y cinco como pilotos de prueba. Tatiana se sumó a esta lista en el 2018, cuando fue piloto de prueba de la escudería de Alfa Romeo, convirtiéndose en la primera latinoamericana en lograr esta hazaña.



Este logro es apenas uno de los muchos que la piloto colombiana ha alcanzado a lo largo de su carrera. Tatiana también es la primera mujer en lograr un lugar en el podio de la Fórmula 3 Británica, cuando en el 2013 se subió a la tercera plaza luego de correr en Nürburgring (Alemania). Asimismo, es la primera y única mujer en competir en la Fórmula 2 (F2). Además, en el 2020 esta bogotana se convirtió en la primera mujer en correr en la Súper Fórmula Japonesa, la máxima competencia de monoplazas que se disputa en el país asiático.



Tatiana culminó su temporada 2021 hace unas semanas, cuando disputó las 8 Horas de Baréin, en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2021. Allí terminó en la novena posición, por delante de su compatriota Juan Pablo Montoya, quien ocupó la décima posición. La colombiana manifestó que no era la forma en la que quería terminar su temporada, pero que de todo se aprende y espera tener mejores noticias en el futuro.



Tatiana es fanática de los deportes: “A mí siempre me han encantado los deportes, soy adicta. Si no estoy en carreras, estoy viendo tenis, jugando fútbol, montando bicicleta o corriendo”, afirma. Sin embargo, asegura que la velocidad es su pasión más grande.



EL TIEMPO conversó con Tatiana Calderón sobre sus logros en el automovilismo, sus objetivos personales y su historia.

Tatiana, ¿cuándo empezó su amor por el automovilismo?

Cuando tenía 9 años, mi hermana Paula me llevó a una pista del alquiler de karts que había cerca de nuestra casa en Bogotá. Ella me compró un turno de cinco minutos, y me enamoré de la velocidad, de la adrenalina. Luego, íbamos casi que todos los días después de salir del colegio. Los dueños de esa pista de karts tenían carros más profesionales, y era justo cuando Juan Pablo Montoya estaba llegando a la F1, entonces su papá había traído una categoría de karts, que se llama Easy Karts. Ahí fue cuando empezó a ser todo un poco más serio y les pedimos a mis papás que nos compraran un kart.

¿Cuál fue la respuesta de sus padres?

Al principio no fue nada fácil, pero después de insistir mucho, finalmente accedieron. Luego empezamos a competir de forma más profesional por Colombia, en campeonatos nacionales, y los ganaba. Como en mi segundo año tuve la oportunidad de representar a Colombia en cuatro mundiales por haber ganado el campeonato nacional y todo empezó a coger más fuerza. Después competí en Estados Unidos, donde también gané un campeonato muy prestigioso. Desde ahí empecé a escalar hasta los monoplazas en 2011, en Estados Unidos y Europa. He competido en la Fórmula 3 y 2, he estado en la Super Fórmula Japonesa, he manejado en la F1 como piloto de prueba, en la IndyCar. Uno empieza a mirar los sueños de esa niña de 9 años y 15 más tarde cumplí varios de ellos, pero todavía me quedan objetivos por cumplir.

¿En qué momento decidió practicar el automovilismo de forma profesional?

Sinceramente, yo lo tuve muy claro desde pequeñita, o sea, desde que tenía 9 o 10 años. Yo le decía a mi papá que yo quería ser como Montoya y que quería llegar a la F1. Él me decía como: ‘Sigue soñando’ (risas). No me decía que no, pero como que lo dudaba. Cuando gané en Estados Unidos el Stars of Karting fue que mis papás se dieron cuenta de que era muy buena. En esa época había que decidir si iba a la universidad o si seguía compitiendo y ellos me dieron la oportunidad de dedicarme 100 por ciento a las carreras después de acabar el colegio. Ese fue el momento donde realmente los convencí, porque yo estaba convencida de que era lo que quería desde mucho antes. Esa experiencia ha sido una de las más claves por lo que representaba el hecho de ganar en Estados Unidos y ser la única mujer que lo ha ganado. Ellos dijeron como: ‘Esta niña sí puede. Démosle la oportunidad’.

¿Por qué cree que hasta el momento ha sido una de las pocas mujeres en llegar a las grandes competiciones?

Yo diría que uno debe tener confianza en uno mismo y tener esas ganas de trabajar, de dar ese extra que hace falta para no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Yo creo que es esa pasión por lo que hago, esa motivación que tengo día a día para ser mejor, lo que me ha hecho alcanzar todos estos objetivos y metas que me plantee desde el principio. No me gusta que alguien me diga que no puedo hacer algo porque voy a encontrar la manera de hacerlo. Entonces creo que esa determinación es la que me ha traído hasta aquí.

Tatiana, usted ha logrado muchos objetivos, pero ¿cuáles le quedan por cumplir?

Cada año le salen a uno nuevas metas, nuevos objetivos y yo siempre he querido hacer parte de un fin de semana en la F1, de ser piloto oficial, no de pruebas. Esa es mi gran aspiración. Yo disfruto manejar cada vez que puedo y, por ejemplo, ganar las 24 Horas de Le Mans, es otro objetivo para más adelante. Correr en el IndyCar ¿por qué no? Hay varios objetivos que me gustaría todavía cumplir. Entre ellos también está hacer que este deporte sea más accesible para las mujeres, porque es de los pocos deportes en los que podemos competir mano a mano, donde realmente lo podemos hacer muy bien en muchos ámbitos y creo que a veces se nos han cerrado puertas por nuestro género. Quiero que haya más igualdad en este deporte y en general. Eso se trabaja con toda la experiencia que tengo, entonces es algo que voy trabajando de la mano, no tengo tanto tiempo para dedicarle, pero en el futuro está como uno de mis objetivos.



¿A lo largo de su carrera ha experimentado situaciones machistas en el deporte? ¿De qué forma las ha enfrentado?

Sí, hay varias. Por ejemplo, el año pasado, uno de los jefes de equipo le preguntó a una de mis mánager japonesas: “¿Está segura de que eso es una mujer? Va muy rápido” (risas). Y bueno, yo creo que ese es uno de los mejores cumplidos que me podrías dar; desafortunadamente, suena así de feo, pero quiere decir que me están tomando en serio. Igualmente he escuchado comentarios como “para ser mujer no está mal” u “oye, es que tú vas rápido” y yo soy cómo bueno, pues ¿qué esperas?



Hay varias cosas que todavía falta por cambiar, que nos den oportunidades reales de competir al más alto nivel toma tiempo, pero uno se va ganando ese respeto y se va ganando también esos cambios que debe haber en el ambiente del automovilismo y en otros para que seamos juzgadas no por nuestro género, sino por nuestras aptitudes, nuestros talentos.

¿Qué otros obstáculos tuvo que enfrentar para llegar al más alto nivel?

La parte física. Los carros están más diseñados para las medidas de un hombre que para las de una mujer. Cuando uno va a 300 km/h tiene que estar muy cómodo en el carro (risas), no vas a arriesgar lo mismo que si estás incómodo. Entonces he tenido que hacer muchas adaptaciones del carro para estar cómoda. Esto es un deporte muy físico, aunque la gente no lo crea. ¡Tienes que soportar casi 45 kilos con el cuello! Además, la F1 tiene dirección asistida, pero la F2 no tiene dirección hidráulica, eso es durísimo cruzar un carro a esa velocidad. Las mujeres tenemos 30 por ciento menos de masa muscular que un hombre, entonces nos toca suplementar con más trabajo físico.

Tampoco hay muchos estudios con mujeres, entonces te toca a ti encontrar qué es lo que te sirve a para poder manejar el carro, más allá de las medidas que contaba, que están diseñados para hombres. Luego, la credibilidad, porque tú llegas a un equipo y si el equipo tiene tres carros y tiene tres ingenieros, de los cuales uno es muy experimentado, nunca van a creer que una mujer es el caballo ganador, entonces te dan el carro que está menos bueno. Tienes que ganarte esa credibilidad y creo que nunca hemos tenido la oportunidad de estar en los mejores equipos con los mejores carros para competir y ganar. En este deporte, desafortunadamente, depende mucho más del carro que del piloto. Obviamente, uno debe tener un talento para manejar el mejor carro, pero hemos visto que no siempre los mejores pilotos ganan porque no tienen el mejor carro. Eso ha sido lo más difícil de digerir, saber que uno como piloto no tiene la mejor oportunidad de ganar y pues demostrar que uno está ahí y lo puede hacer muy bien.

¿Considera que lo más justo sería crear una categoría para hombres y otra para mujeres?

Yo siempre he creído que el automovilismo es de los pocos deportes que podemos competir mano a mano, porque precisamente está el carro de por medio. Como sé que se puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para manejarlos, creo que no debería haber diferenciación por género en este deporte. Lo que necesitamos son las mismas oportunidades y que la gente crea en nosotras, en que podemos ser ese caballo ganador.



Lo que hay que cambiar es la percepción de la gente que está ahí, que trabaja en el medio, para que haya más y más mujeres empezando, porque las necesitamos para seguir cambiando esa percepción, y que lleguen a las mejores categorías del mundo. Si lo ves, lo puedes creer. Ahí es cuando empieza todo realmente a cambiar. Por eso, no estoy de acuerdo con que haya esa diferenciación de género. Nunca he creído que no pueda ser tan rápida como un hombre. Ojalá que siga así, pero con mejores oportunidades.

Por otra parte, ¿cree que las mujeres tienen alguna ventaja frente a los hombres que compiten en el automovilismo?

Sí, también. Está el hecho de que somos muy buenas en manejar varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, para manejar un F1 a ti te está hablando un ingeniero por el radio mientras estás concentrado en un millón de cosas más, o sea, tienes que ser muy bueno en el multitasking. Y yo creo que nosotras sabemos hacer eso muy bien. Tenemos un extra de sensibilidad, que, por ejemplo, a los ingenieros les encanta porque ellos lo que quieren es hacer el carro cada vez mejor, tener más detalles de lo que está pasando para mejorarlo más. Además, somos un poco más racionales, hay que tener sangre fría para tomar ciertas decisiones cuando estás arriba de un carro, y creo que eso lo podemos hacer muy bien. Y la forma en la que manejamos tiene ciertas ventajas en cuanto a poder administrar mejor una carrera larga, creo que somos mejores cuando las cosas se alargan un poquito.



En una ocasión tuvo que presenciar la muerte de un compañero. ¿Qué pensó en ese momento?

Esa es de las cosas más duras que a uno le puede tocar vivir. Aprendí mucho de esa situación. Primero, para darme cuenta de que soy afortunada de poder dedicarme a lo que más me gusta. Que, aunque sé que puedo hacerme daño, no cambio por nada esa sensación que siento cada vez que compito porque amo lo que hago. Desde ese día respeto más mi trabajo, pero nunca tuve miedo de lo que me pudiera pasar, si debía seguir estando ahí arriba de un carro. Pero sí cambió la forma en la que veo el deporte, y es que a veces por las presiones que sientes de afuera y la presión que te pones tú mismo dejas de disfrutar y no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Entonces, desde eso disfruto más cada carrera y cada día. Si bien no es lo más positivo, siempre tienes que sacar un aprendizaje, y eso ha sido lo que logré sacar de esa difícil situación.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

- Redacción Domingo

