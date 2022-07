Tatiana Calderón empezó el 2022 como la primera mujer en participar de la IndyCar, la máxima categoría de automovilismo de Estados Unidos, desde el año 2013. Sin embargo, a pesar de que ha competido en siete circuitos y tiene al menos cuatro previstos por delante, su temporada podría estar cerca de llegar a su fin.

Calderón, en vilo

Después de que cobrara eco la información de que ROKiT, el principal patrocinador del equipo AJ Foyt que integra Calderón, se encontraba rezagado en los pagos acordados, la bogotana quedó fuera de los Grandes Premios de Toronto y de Gallagher, a pesar de que estaban previstos en su plan de temporada.



"El carro No. 11 compartido por Calderón (pistas de ruta y calles) y JR Hildebrand (óvalos) no participará en ninguna carrera hasta que el conglomerado empresarial global se ponga al día con los pagos atrasados de patrocinio que iban a ser la columna vertebral de Foyt expandiéndose a tres carros a tiempo completo esta temporada", adelantó el diario norteamericano 'IndyStar'.



"Sé que ROKiT lo está intentando, y no es que no hayan pagado nada. Simplemente se han quedado un poco atrás, y este no es un deporte barato, aunque tenga un gran valor en comparación con otras series", le había dicho Larry Foyt, presidente del equipo a 'Motorsport' en la antesala del GP de Mid-Ohio, carrera que Calderón no consiguió terminar luego de que su auto presentara fallas mecánicas.



En estos momentos, la situación resulta preocupante para Tatiana Calderón, pues de sus compañeros de equipo es quien más depende del patrocinio de la empresa de telecomunicaciones.



Hasta la fecha, la bogotana obtuvo su mejor presentación en el GMR de Indianápolis, en mayo, cuando quedó en el puesto 15. Ese resultado es mejor que cualquiera de los de su compañero Dalton Kellet y mejor que ocho de los nueve que alcanzó Kyle Kirkwood, el novato cumbre del equipo.



Aunque no ha sido fácil la adaptación en la Indy para Calderón, su llegada ha sido bien recibida en el entorno de la categoría.



"Creo que a ella le tomará un buen tiempo poder familiarizarse con todo lo que tiene la serie para ofrecer. Aun así, ella es buena y está en un gran equipo. Eso es lo que se necesita. Debe ser muy paciente, por supuesto. Siento que ella ha sido prudente en la forma en la que entró este año a competir, y eso está muy bien. Es importante tener este tipo de participantes mujeres en un deporte que históricamente ha sido dominado por pilotos masculinos. Colombia debe estar muy orgullosa de Tatiana Calderón", le dijo Mario Andretti, el piloto más ganador en la historia de Estados Unidos, a este diario en mayo.



Según se ha podido saber, Foyt no piensa tener a otros pilotos en su carro No.11 de continuar los contratiempos con los pagos del patrocinio. Por ahora, Calderón permanecerá en Estados Unidos con su preparación diaria, a la espera de que se solucione la situación entre el equipo y ROKiT, para tener 'bandera verde' y seguir su curso.

