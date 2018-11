Tatiana Calderón mejora sus registros en la segunda jornada en Fiorano

La colombiana Tatiana Calderón, piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Sauber F1, mejoró este domingo sus registros en la segunda y última jornada de pruebas llevadas a cabo al volante de un Sauber C32 con motor Ferrari V8.

Tatiana Calderón Tatiana Calderón mejoró sus tiempos en su segundo día en el carro de F1 de la escudería Sauber.

Tata en Fiorano!!!



265 km más para @TataCalde en un F1 @SauberF1Team 😍🏁



Una mujer que está demostrando que si se puede y que los sueños se hacen realidad. pic.twitter.com/s8kSzwGjcD — Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) 17 de noviembre de 2018

Tras rodar el sábado en 59.913, la piloto colombiana firmó este domingo un 58.802. En total, completó 202 vueltas -el equivalente a 594.890 kilómetros- en el transcurso de los dos días de prueba.



Calderón, que también forma parte de la Escudería Telmex, se centró este domingo en las simulaciones de calificación y carrera. "Fue otro interesante día de pruebas. Nos centramos en las simulaciones de calificación por la mañana y en las carreras largas por la tarde", explicó.

"En general, los últimos dos días han sido muy beneficiosos para mi desarrollo y he adquirido una valiosa experiencia. El equipo hizo un gran trabajo tanto en la preparación como en la implementación de mi programa y me sentí cómodo tanto en el coche como en la pista. Estoy deseando poner en práctica lo que he aprendido", agregó.













