Tatiana Calderón competirá entre hombres en la Fórmula 2

En la foto oficial de los pilotos de la Fórmula 2, antesala de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, y que comenzó este fin de semana en Baréin, había una piloto que llamaba la atención entre los aficionados y lentes de los fotógrafos. En los 20 corredores de la parrilla estaba ella con una enorme sonrisa y su overol color rosa. La colombiana Tatiana Calderón es la única mujer que tomó la partida con el sueño de hacer un buen campeonato y escalar ese último peldaño que le falta para cumplir su sueño de tener un asiento en alguno de los monoplazas de la Gran Carpa.

Solo cinco mujeres han podido estar al comando de un carro de Fórmula 1. Maria Teresa de Filippis, en 1958, fue la pionera y su compatriota Giovanna Amati, en 1992, fue la última en pilotear en la máxima categoría. Hoy, Calderón está en una categoría muy importante, en la misma antesala en la que Juan Pablo Montoya salió campeón y, después de su paso por la Cart, terminó desembocando en la F1.



Calderón, que pertenece a la Escudería Telmex-Claro y Coldeportes y que en la F2 correrá con el equipo BWT Arden, se convirtió en la primera latinoamericana en conducir un carro F1 en un evento promocional de la escudería Sauber en México, el año pasado. La colombiana sabe que es la única mujer en esta categoría, y en entrevista con EL TIEMPO aseguró tener “los codos bien abiertos” para luchar por conseguir sus metas.

Pero para poder llegar a la F1, primero deberá conseguir la Superlicencia de la FIA, que se logra desde el 2016, obteniendo al menos 40 puntos durante un periodo de tres años según las puntuaciones de cada categoría. En el caso de la F2, 40 puntos directos los conseguin el campeón, subcampeón y el tercero.



¿Cuáles son las sensaciones con las que llega a este nuevo reto de la F2?

Llego con muchas ganas a la F2. Estoy muy emocionada de hacer mi debut en lo que es la antesala a la F1. Es un campeonato de muchísimo nivel, tanto así que el año pasado pasaron tres pilotos directo a la F1. Estamos hablando de grandes ligas, el último paso que nos queda. Estoy en mejor forma física y mental para afrontar este nuevo desafío.



¿Qué tipo de campeonato se encontró?

Es más extenso de los que venía haciendo como la GP3, vamos a 12 países diferentes. Será todo mucho más intenso, porque además el nivel es altísimo. Son muy pocas décimas las que separan a toda la parrilla y pues son los que realmente están peleando un lugar en la F1. Entonces uno va con los codos bien abiertos.



¿Y su adaptación?

Sin duda, el F2 es un carro muchísimo más potente que un GP3. Tiene 300 caballos más, frenos de carbono, tenemos dos tipos de compuestos de neumáticos durante el fin de semana, tenemos carreras con un pitstop, son carreras mucho más largas de lo que estaba acostumbrada y el hecho de que se asemeja a la F1 lo hace todo mucho más complejo y cada detalle cuenta.



¿Cómo ha sido su preparación?

El F2 es uno de los carros más físicos que hay, porque no hay dirección hidráulica. Está siendo muy rápido, tiene bastantes fuerzas G, que pasan por tu cuerpo en la frenada, en las curvas largas y rápidas, tienes que aguantar hasta 30 kg con el cuello, es una de las categorías más fuertes físicamente y por eso he incrementado mi preparación.



¿Qué novedades encontró en la F2?

El equipo BWTA Arden, si bien ha estado varios años en la F2 y tiene un partnership con HWA Team, que está muy en contacto con Mercedes y es su primera en la F2, es prácticamente nuevo. Hay muchas cosas que hay todavía por mejorar. Tenemos un desafío por delante; el equipo en los años anteriores no ha sido el mejor, eso está claro y hay que trabajar fuerte.



¿Qué ha podido ver para aportarle a su equipo en la F2?

Tengo bastante experiencia con la GP3, la experiencia de montarme en la F1, son todas las experiencias que se pueden aportar al equipo y dirigirlos haciendo es mejor para mi estilo de manejo. Carrera tras carrera hay que sacar el máximo.



¿Combinar su papel en la F1 con su participación en la F2 le dará algo de ventaja?

Es un privilegio poder combinar ambas cosas, estar en la F2 y seguir como piloto de pruebas en el equipo Alfa Romeo tienen mucho que aportarme, me han dado información muy valiosa que he podido poner en práctica. Es una ventaja contar con ese doble rol. Aunque también hay corredores de la F2 que están en iguales condiciones y por eso se hace más difícil el campeonato. Debo poner mi granito de arena y juntos tener un gran año.



¿Kimi Raikkonen le ha dado algún tipo de consejo?

Hasta ahora he visto poco a Kimi. Lo vi el año pasado en los tests con el equipo, tendré el placer de conocerlo más, de empaparme de toda la experiencia que tiene y preguntaré para aprenderle mucho. Es uno de los pilotos más experimentados y hay que aprovechar que está ahí tan cerca.

Tatiana Calderón, piloto colombiana. Foto: Tomado de @TataCalde

¿Es su oportunidad de oro, no?

Obviamente este año es muy importante, así uno cada año diga lo mismo. El debut en la F2 es muy importante, ojalá tenga las herramientas para pelear por cosas importantes en la temporada y sin duda que hacer un buen papel en esta categoría es lo que falta para dar el salto, y si uno lo hace bien se abren las puertas para llegar a la F1, así que ahí está toda mi concentración. Veremos en qué acaba, pero está todo por definirse.



¿Cree que es posible luchar por el campeonato o a qué aspira para la temporada?

Es difícil de saber, históricamente el equipo no ha luchado por un campeonato hace muchos años. Uno puede dar sorpresas, en los tests quedó evidenciado que está todo por mejorar. Hay que tener una visión más clara después de Baréin y saber por qué podemos pelear. Mi compañero fue el campeón de la GP3 el año pasado y es una buena referencia para medirme.



Cada año está dando un paso más, ¿ve posible que el próximo año salte a la F1?

Sin duda, ese es el objetivo: llegar a la F1 lo antes posible. Depende de los resultados, de los espacios que se abran en los equipos. Es difícil saber y ojalá podamos hacer un buen papel y tengamos varias opciones y dar el salto el próximo o año o estar preparada para los próximos años.



¿Cuáles serán los rivales más fuertes?

Ttodos los rivales son fuertes, pero los pilotos de Ferrari, Renault, Williams son fuertes. El hijo de Michael Schumacher, Mick, será un rival fuerte para batir.







