Tatiana Calderón: ‘El automovilismo es todavía un deporte machista’

A Tatiana Calderón la velocidad le corre por las venas, es una apasionada del mundo motor. Esa llama se encendió desde los 9 años de edad, cuando por cosas de la vida, condujo su primer kart, ahí se dio cuenta de que iba a ser piloto de carreras.

A los 12 años empezó a escribir su propia historia, siendo la primera mujer en ganar un campeonato de karts en Colombia. Lo hizo en la categoría prejunior de la Easy Kart, toda una pionera y un ejemplo para aquellas que luchan por sus sueños en una profesión manejada por hombres. Poco a poco fue escalando y superando desafíos. En el 2018 acarició su sueño de correr en la Fórmula 1, la colombiana se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conducir un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo, lo hizo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez (México) cuando era piloto de prueba del equipo Sauber (hoy Alfa Romeo Racing). Sin embargo, la posibilidad de tener un puesto nunca se dio y esa ilusión se desvanece con el paso del tiempo.



Lejos está de poder seguir los pasos de la piloto María Teressa de Fillippis, la primera mujer que se sentó detrás de un volante y condujo un F1 a más de 300 kilómetros por hora, o de la italiana Lella Lombardi, la única mujer en sumar puntos, lo hizo en el circuito urbano de Montjuïc en el Gran Premio de España de 1975. Hoy tiene 30 años y una larga trayectoria en el automovilismo, ha competido en la Fórmula 2, siendo la primera mujer en hacerlo, en la Europeans Le Mans Series.

En la antesala de su regreso al campeonato IMSA, en el mítico circuito estadounidense pista del Daytona International Speedway, el próximo domingo, la piloto bogotana de la escudería Telmex Claro habló con EL TIEMPO sobre esa lejana posibilidad de tener un asiento asegurado y pelear mano a mano con los mejores corredores del mundo en la Fórmula 1, una categoría dominada por hombres.

Tatiana Calderón destacó la importancia de enviar mensajes hacia la equidad de género en espacios dominados por los hombres. Foto: Cortesía Tatiana Calderón

¿Cuál es su objetivo actual?

Es volver a la Indy Car en Estados Unidos, siento que todavía tengo porque solo tuve seis carreras luego de que el principal patrocinador del equipo dejó de pagar en 2022, eso es lo que más me habría gustado hacer. Sin duda también la resistencia. Ahora voy a estar este año compitiendo en las 24 horas de Daytona, me encantaría volver a hacer las 24 Horas de Le Mans algún día también, pero sí digamos que el sueño-objetivo es volver a la Indy Car.



¿Cómo fue esa experiencia manejando un Fórmula 1?

Fui muy afortunada de tener esa oportunidad, de estar en una de las máximas categorías del automovilismo mundial, del hecho de haber competido en circuitos como Mónaco justo antes de la Fórmula 1, de ser esa primera mujer representando el género en la Fórmula 2, es algo muy especial. Aprendí muchísimo también de todas las situaciones que tuve que vivir ahí y de poder demostrar que puedo manejar un Fórmula 1 a un nivel muy alto. Creo que también me ha servido mucho en mi carrera tener todo este tipo de experiencias en las máximas categorías.

¿Es posible ver dentro de poco a una mujer un Fórmula 1?

Me gustaría decir que sí, pero al final creo la pregunta es más como: ¿cuándo estaría la Fórmula 1 dispuesta a darle una oportunidad a una mujer, más que cuándo una mujer va a estar preparada para la F1? Tenemos la capacidad para estar al más alto nivel, pero nos tienen que dar esa oportunidad para poder acceder a Fórmula 1, donde tú tienes que tener una superlicencia que se gana con buenos resultados en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, y si no nos dan la oportunidad de competir en los mejores equipos, esto no va a pasar.

Tatiana Calderón. Foto: Cortesía Prensa Tatiana Calderón

¿La fórmula 1 necesita cambios?

¡Sí! Siento que faltan cambios, hay que empezar a tener más datos de mujeres para que te puedan poner el auto a punto, porque nosotras tenemos una forma de conducir, tenemos que entrenar de una forma distinta, entonces necesitan muchos datos para eso. También se necesitan bastantes patrocinios para poder tener las mismas oportunidades que los hombres de acceder a los buenos equipos.

Obviamente, los directivos deben tener una mente abierta y que quieran dar esa oportunidad que hasta ahora no se ha dado, pero no es por falta de capacidad, sino precisamente creo que esas generaciones que vienen por detrás tienen una mente más abierta y ojalá empiecen a ver ese cambio de perspectiva y de inclusión a la mujer.

Fui piloto de pruebas cuatro años del equipo Alfa Romeo Racing en Fórmula 1, hice cuatro pruebas de Fórmula 1, en todas me fue muy bien. Todos los ingenieros querían darme una oportunidad, pero los directivos tal vez un poco de miedo siempre les da, al final es una decisión difícil de tomar para ellos, pues como que sienten que arriesgan mucho si ponen a una mujer. Lo que hace falta es alguien que realmente crea y apueste por ti. No importa qué tan rápido fui en las pruebas, siempre había un pero. Todavía hay esa falta de credibilidad en una mujer porque nadie ha estado en Fórmula 1 en más de 45 años, les hace falta ese voto de confianza y ojalá llegue alguien que tenga los pantalones para dar esa oportunidad.

¿Por qué los directivos no se arriesgan por una piloto?

No sé cuál sería realmente el impedimento, sería una gran oportunidad para cualquier equipo poner a una mujer en un auto de Fórmula 1, la mitad del mundo somos mujeres y que empiecen a ver las carreras sería una gran oportunidad. A veces no entiendo ese bloqueo que hay tal vez de ciertas generaciones. Desafortunadamente, el automovilismo no es solo de qué tan rápido eres como piloto, la parte comercial, la parte política juegan un papel muy importante y hace falta esa otra parte para poder acceder a la Fórmula 1.

¿Por qué dice que ha sido difícil encontrar patrocinios?

Desafortunadamente, es un deporte todavía muy machista y por el hecho de ser mujer no ha sido nada fácil. Uno creería que sería más fácil llamar la atención de patrocinadores siendo mujer, pero desafortunadamente no ha sido el caso. Creo que cada vez que nos hemos quedado, digamos un poco colgadas, ha sido la única mujer en la parrilla la que siempre ha tenido como esa dificultad. Hace falta mucha credibilidad en la mujer en este deporte, en muchos otros también. Es difícil a veces de entender que en el automovilismo es de los pocos deportes donde competimos mano a mano (con los hombres), no hay como una liga aparte que justifique que te den menos patrocinio que a un hombre, entonces, ha sido muy difícil en ese sentido. Todavía hay mucho trabajo por hacer.

Tatiana Calderón participó en el Circuito de Spa-Francorchamps, su primera carrera con el patrocinio de Karol G. Foto: Cortesía Tatiana Calderón

¿Si tuviera un carro a la altura le puede competir mano a mano a los pilotos actuales de Fórmula 1?

Sin duda. Si nos dan las herramientas que necesitamos, no hay ninguna razón por la que no podamos ser tan competitivas como un hombre. Seguramente tendremos distintas fortalezas y distintas debilidades, pero al final lo bonito de este deporte es que a veces vemos como tres equipos distintos pueden estar en una décima de segundo teniendo carros totalmente distintos, por eso como mujeres podemos hacerlo muy bien en este deporte.



¿Se siente una bandera del automovilismo no solo para las mujeres, sino para Latinoamérica?

No empecé creyendo que pudiera hacerlo, pero creo que poco a poco me apasiona el hecho de poder abrir puertas para más mujeres en nuestra región, para más mujeres en general en el mundo, en este deporte, demostrar que si nos dan las oportunidades y nos tienen en cuenta en muchos ámbitos del deporte, podemos hacerlo. Como mujeres somos distintas, no mejores, no peores, distintas, y por eso necesitamos cosas diferentes a la hora de rendir al ciento por ciento. En un auto de carreras, una mujer y un hombre van a ser el tiempo de una forma distinta.





HAROLD YEPES

Redactor de EL TIEMPO

@@20_HART

