Doble compromiso de Tatiana Calderón en Suzuka

Tatiana Calderón, piloto de la Escudería Telmex Claro, enfrenta el fin de semana doble ronda puntuable en el Suzuka International Racing Course del campeonato japonés Súper Fórmula, en un clima que se prevé muy frío y que por la tanto será un reto para la adherencia de los neumáticos.

Los rounds 5 y 6 se disputan este sábado y domingo, curiosamente el 5 y 6 de diciembre, en el trazado de Suzuka de 5.807 kilómetros y cada competencia tendrá su calificación por la mañana y luego su fecha oficial por la tarde, en disputas pactadas a 30 vueltas, con un cambio de neumáticos obligatorio que debe realizarse entre la número 10 y la anterior al último giro de carrera.



Las acciones en Suzuka durante los últimos años se han celebrado en abril y octubre, aunque ambas son épocas frescas del año, ciertamente no son tan frías como las condiciones en diciembre, lo que hace que el agarre de los neumáticos sea una preocupación para los equipos y los pilotos.



De modo que para garantizar que los neumáticos tengan suficiente calor, pueden guardarse en una tienda de campaña o en una "casa de neumáticos" en la que se puedan calentar, pero no se permitirá el uso de mantas o calentadores de neumáticos individuales.



El sistema de adelantamiento (OTS), que se ha permitido utilizar hasta 100 segundos por carrera esta temporada, recibirá un impulso considerable en el round 6 de 200 segundos con la esperanza de mayores rebases durante la carrera.



Para Tatiana es de suma importancia esta ronda duplicada y no duda en decir que “tenemos la mirada puesta en la doble carrera de Suzuka, vamos a seguir recortando diferencias”.



