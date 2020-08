Tatiana Calderón debuta en Súper Fórmula en Motegi

Tras el retraso del arranque de la Súper Fórmula Japonesa, temporada que largaría en abril, la piloto de Escudería Telmex Claro, Tatiana Calderón, debutará en Motegi. Por supuesto, la colombiana antes tuvo que salvar las restricciones de ingreso a Japón y previamente tuvo que pasar el test PCR, que dio negativo, permaneciendo aislada sin embargo durante 14 días, antes de debutar en Motegi estos 29 y 30 de agosto.

Con lo mínimo, así fue el intento de Tatiana Calderón para gestionar su debut en el automovilismo japonés, arribando a tierras niponas justo antes del límite de los 14 días, para cumplir con una cuarentena estricta.



Así las cosas, Calderón se realizó un test de PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa, por sus siglas en inglés, y que sirve para determinar posible contagio de Covid-19), el cual dio negativo, lo que posibilita acceder de hecho al auto del equipo ThreeBond Drago CORSE.



Por otra parte, la categoría tendrá Nuevo Formato, ya que cambiará la distancia de carrera para Motegi y ahora serán 35 vueltas en lugar de las 52 originales, pero será sin recarga de combustible ni habrá obligatoriedad de cambio de llantas.



Siguiendo protocolo estricto de seguridad, la clasificación y carrera serán el mismo día, el domingo. Por eso, el sábado se reservó para el entrenamiento libre. En la tanda clasificatoria, la Q1 dividirá a los pilotos en dos grupos, para evitar tráfico en pista. Hasta el momento, no se anunció si el resto de las fechas mantendrá estas medidas precautorias.



También habrá un nuevo sistema de puntajes que otorgará puntos del primero hasta el décimo colocado de la siguiente manera en orden descendente: 20 puntos al ganador, 15, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. La pole position brindará tres puntos para el campeonato, y los cinco mejores resultados de la temporada contarán a la hora de decidir el título, debido a las restricciones de viajes impuestas por Japón, norma únicamente válida para 2020.



La buena nueva es que se recibirán a 5,000 espectadores en Motegi, pero se les tomará la temperatura antes de su acceso, habrá lavado de manos, desinfección, uso obligatorio de mascarillas y se deberá respetar la distancia social.



"Estoy en Tokio terminando de cumplir con mi cuarentena. Ha sido toda una aventura viajar hasta acá. Sin embargo, estoy muy agradecida con todos por el apoyo que me han dado para poder llegar. Estoy muy emocionada de unirme al equipo ThreeBond Drago CORSE en Motegi. No conozco la pista. Será mi primera carrera en Japón, así que espero tener un buen fin de semana”, dijo Tatiana.



