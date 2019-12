Tatiana Calderón, a un paso del podio en Sepang en F3

Tatiana Calderón debutó este fin de semana en la F3 Asiática, categoría avalada por la FIA, que la pondrá a punto de cara a sus compromisos de la siguiente temporada.

El Circuito Internacional de Sepang fue sede de la ronda de apertura del torneo de invierno con una fecha triple, donde la piloto de Escudería Telmex Claro y el Ministerio de Deportes, destacó con una cuarta posición en la segunda competencia celebrada este domingo tras haber arrancado del puesto 13.



Tatiana Calderón comenzó el fin de semana con complicaciones en el motor del auto 25, mismos que la hicieron retirarse en la primera justa. Sin embargo, el trabajo del equipo mexicano Seven GP se hizo notar, pues tras algunos ajustes quedó listo para que junto con el buen manejo de la piloto Telmex Claro terminara en cuarto y noveno puestos en las dos competencias restantes.



El siguiente compromiso para Tatiana será del 3 al 5 de enero en el ROAR previo a la Rolex 24, donde ya anunció su participación en esta importantísima carrera.



”Estoy muy contenta con el ritmo y las peleas en la pista. Terminé cuarta con piso mojado y novena con pista húmeda, saliendo de atrás después de problemas en la calificación. Agradezco todo el trabajo del equipo, me demostraron que no se rinden. Nos vamos con buenos puntos, espero seguir avanzando posiciones”, señaló Calderón



La siguiente ronda de la temporada del F3 Asian Championship se llevará a cabo los próximos 10 y 11 de enero en el Autódromo de Dubai. Tras esta fecha Tatiana queda ubicada octava en el campeonato de pilotos con un total de puntos 14 puntos.



Con información de la oficina de prensa