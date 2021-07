Primera práctica de IndyCar para Tatiana Calderón

Tatiana Calderón completó en el circuito Mid-Ohio y con el equipo AJ Foyt Racing su primer test de un coche de las IndyCar Series para ampliar su experiencia en monoplazas.



La piloto colombiana tuvo la oportunidad de pilotar el Dallara-Chevrolet nº14 que normalmente pilota en la IndyCar Series el francés Sébastien Bourdais. A diferencia de su coche habitual de Super Fórmula, las máquinas de la IndyCar no tienen dirección asistida, lo que hace que su conducción sea especialmente exigente desde el punto de vista físico, informa su equipo.



Calderón contó con la ayuda de JR Hildebrand, el veterano de la IndyCar que pilotó en las 500 millas de Indianápolis de este año para AJ Foyt Racing. "Estoy muy contenta de cómo ha ido mi primera experiencia al volante de un coche Indy. El equipo hizo un gran trabajo para ponerme al día; fuimos paso a paso, cada vez que salíamos a pista mejorábamos, y creo que el tiempo de vuelta fue bastante bueno al final", explica la colombiana.



"En general, ha sido una gran experiencia. Me ha gustado especialmente la potencia del coche y la capacidad de frenado, y el Aeroscreen ha sido otra experiencia nueva para mí. Me gustaría dar las gracias a ROKiT y a AJ Foyt Racing por un día fantástico y ya veremos qué nos depara el futuro", agrega.



Tatiana vuelve a centrarse ahora en su campaña del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA con Richard Mille Racing, que continúa en Monza del 16 al 18 de julio.



EFE