A la bogotana Tatiana Calderón le queda a la perfección el título de pionera. Con 28 años, no le son suficientes las etiquetas de la primera mujer en alcanzar un podio en la Fórmula 3 Británica, la primera mujer en participar en la Fórmula 2, la primera mujer en competir en la Súper Fórmula de Japón y la primera mujer latinoamericana en conducir un carro de Fórmula 1.



Este domingo, a las 12:30 p.m. (Espn3 y Star+), la piloto colombiana encenderá el motor Chevrolet del carro número 11 de la IndyCar y pasará a la historia como la primera mujer en conducir para el equipo AJ Foyt, del mítico conductor norteamericano, en la competencia más importante de monoplazas de Estados Unidos. Además, será la primera mujer en correr con regularidad en la gran serie norteamericana desde 2013.



El circuito urbano de 14 curvas y 2,98 kilómetros del Gran Premio de San Petersburgo, en Florida, es su primer desafío. En ese mismo trazado, durante 2015 y 2016, Juan Pablo Montoya, su referente y amigo, se llevó la victoria. Ahora es su turno.



A escasas horas de su debut en la IndyCar, en la que correrá 12 de las 17 pruebas, Calderón habló con EL TIEMPO desde su hábitat natural: un carro. Emocionada, pero consciente de que la serie es una meta y a la vez una parada en su sueño de llegar a la Fórmula 1, la mujer más rápida del mundo, como ella misma se ha descrito, compartió el orgullo que siente de competir en Estados Unidos, el país donde su carrera despuntó.



Tatiana Calderón será la segunda latinoamericana de la última década en la competencia norteamericana. Foto: Cortesía, @Actionsports

Tatiana Calderón, en la IndyCar Series, ya es una realidad…

​

¡Sí! Es la primera vez que voy a competir en una categoría tan importante. Estar corriendo con las personas que yo veía de niña, Scott Dixon y Hélio Castroneves, es espectacular. La expectativa por ver dónde estoy es inmensa. Hemos tenido solo dos días de prueba con el equipo y han sido maravillosos, pero todavía queda mucho por aprender. El desafío de la primera carrera, este domingo, dará muchas luces sobre la manera en que se llevará la temporada.



¿Cómo se preparó para las exigencias técnicas de la serie norteamericana?



Yo creo que la IndyCar es una de las carreras más demandantes que hay. Tuve que prepararme muy bien físicamente porque no tenemos dirección asistida, como sí la hay en la Fórmula 1, por ejemplo. Además, aquí uno permanece cerca de dos horas entre el carro y con muchísimo calor. Tampoco hay halo, así que no entra aire a la cabina. Es demasiado calor (risas).



Hasta la semana pasada tuvo la oportunidad de probar el carro durante dos días, ¿cómo lo sintió?



Honestamente estuvieron muy bien ambos tests. Yo nunca había hecho una prueba larga con este carro. Pude ver cómo se desgastan los neumáticos y entrenar las salidas de pits, que aquí son muy distintas a como son en Europa, pues se dan más seguido, se recarga gasolina y lo hacemos casi que quemando llanta. Definitivamente es otro tipo de carrera, pero con cada vuelta que doy me siento más cómoda.



¿Y con el equipo?



Desde el principio me han respetado más que en otras categorías a las que he llegado. Todo lo que he pedido me lo han dado. Mis compañeros, Dalton Kellet y Kyle Kirkwood, han sido muy buenos conmigo. Por ejemplo, Kirkwood ha ganado todos los campeonatos que ha corrido en categorías inferiores. Así que si puedo estar cerca o por delante de él será una excelente noticia.



No está de más recordar que usted será la onceava mujer en la historia de la Indy y la primera de AJ Foyt...



Es impresionante. Me siento muy privilegiada de tener esta oportunidad. La IndyCar es de las 'grandes ligas' y yo creo que las mujeres lo podemos hacer muy bien. Es todo un honor poder representar, no solo a Colombia, sino también al género femenino en una carrera tan competitiva y dura físicamente. Ojalá que a través de mi historia se animen más niñas a darle una oportunidad al automovilismo.



Tatiana Calderón El carro de Calderón, patrocinado por ROKiT y equipado con motor Chevrolet. Foto: @actionsports, Cortesía

Usted regresa a Estados Unidos, el país donde hace 12 años despuntó su carrera en lo que hoy es la Indy Pro 2000. Ahí fue cuando decidió que iba a dedicarse a correr.



Tengo muy buenos recuerdos de EE. UU. Aquí empezó mi carrera tanto en karts como en monoplazas. De adolescente aspiraba a estar en la categoría máxima y hoy lo estoy. Yo siento que lo que me está pasando es la prueba de que con trabajo y esfuerzo se puede lograr cualquier cosa. Por supuesto, si miro hacia atrás, ahora soy una persona mucho más completa que cuando salí de aquí. Estar en Estados Unidos me hace darme cuenta que ha valido la pena todo por lo que he pasado.



En 2011 estaban en un aeropuerto con su padre cuando falleció el piloto Dan Wheldon, tras un choque de 15 carros, en un óvalo del trazado de Las Vegas. Entonces su papá le dijo: "No quiero volverte a ver en un óvalo nunca más". Ahora correrá en la Indy...



Sí, esa es la gran razón por la que este año no correré en ningún óvalo. Solo haré los circuitos permanentes y los callejeros. Habrá que ver si igual hay alguna oportunidad de probar. Pero soy consciente de que aún debo ganarme la confianza de mis papás para dar ese paso. Vamos a ver qué pasa este año y ahí miro como los convenzo para el futuro (risas).



Teniendo en cuenta que solo correrá 12 de 17 carreras, ¿cuál es la gran meta que tiene proyectada para esta temporada?

​

Cuando uno no hace el campeonato completo, sobre todo sin correr las 500 millas de Indianápolis, es muy difícil tener un buen puesto en la general. Aun así, estar en el top 10 es mi objetivo. Hay que ver cómo estoy al comienzo, pero pondré todas mis capacidades para lograr el objetivo.



Su brújula siempre ha apuntado a ser la primera mujer en la Fórmula 1 en más de tres décadas. ¿La IndyCar es una parada más en esa meta?



El hecho de estar en monoplazas, en la segunda categoría más competitiva del mundo, es una gran oportunidad para que las puertas se abran. El mercado americano es muy fuerte y es donde la Fórmula 1 ha dicho que quiere entrar con más fuerza. Entonces de seguro estarán pendientes de lo que ocurra aquí. No tengo dudas: estar en la Indycar es un paso más hacia mi sueño de llegar a la Fórmula 1.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

En redes: @balagueraaa

DEPORTES EL TIEMPO