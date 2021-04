¡Listo el debut! Detalles del arranque de Tatiana Calderón

La piloto colombiana debutará en el Campeonato de resistencia de la FIA este viernes integrando un equipo netamente femenino.



Calderón inició actividades en las prácticas de las 6 horas de Spa-Francorchamps este jueves. Un trazado de 7.005 kilómetros que la piloto correrá con el Richard Mille Racing Team.



La colombiana hará equipo con, Beitske Visser y Sophia Flörsch. Las pilotos registraron apenas seis giros en el trazado belga.



“Tenemos que aprovechar muy bien los entrenamientos para tener el mejor auto posible para la carrera del sábado, la cual será muy exigente" comentó Calderón.

Agenda del fin de semana

Viernes

FP2 - 02:30 a.m.

FP3 - 07:00 a.m.

Clasificación - 11:40 a.m.



Sábado

Carrera - 06:30 a.m.



