Tatiana Calderón correrá el Roar Before en Daytona International Speedway

Tatiana Calderón, piloto de Escudería Telmex Claro, saltará a la pista del Daytona International Speedway este fin de semana para tomar parte en el tradicional Roar Before.



De cara a la intensa jornada de entrenamientos y calificación, preludio de las 24 Horas de Daytona, a celebrarse el sábado 27 y domingo 28 de enero, la colombiana se declaró lista para entrar en acción en esta temporada 2024, compitiendo en la fecha inicial de la serie IMSA, primera gema del año entre las carreras de resistencia de mayor prestigio del mundo.



La bogotana estará al control del auto # 66 del Gradient Racing de la categoría GT Daytona, que compartirá con la estadounidense Sheena Monk y la británica Katherine Legge, conformando una tripleta femenina de gran trayectoria, que será apuntalada por el también británico Stevan McAleer.

Tatiana Caderón Foto: Suministrada

“Estoy muy agradecida con el equipo Gradient Racing por esta oportunidad. Me siento muy emocionada de hacer equipo con Sheena, Katherine y Stevan en las 24 Horas de Daytona. Ya he corrido en Daytona una vez y me encanta el ambiente y el espíritu competitivo de esta increíble carrera”, aseguró Calderón.



La agenda de este viernes 19 de enero en el circuito de 5.72 kilómetros incluye doble sesión de prácticas. El sábado 20 será un día intenso de tres tandas de entrenamientos y el domingo concluye el programa con una sexta sesión y la calificación, para definir el orden de arrancada de las 24 Horas.

