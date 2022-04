Las dos apariciones previas de la colombiana Tatiana Calderón en el campeonato han sido en San Petersburgo en febrero y posteriormente en Long Beach, cruzando la meta en ambas ocasiones y haciéndolo en el puesto 16, segunda entre los debutantes, en el trazado californiano.

El circuito de Barber Motorsport Park está conformado por 17 curvas de alta y media velocidad, con pronunciados cambios de elevación, largos y veloces curvones que lo hacen extremadamente demandante físicamente para los pilotos.



Gran expectativa

“Este fin de semana por fin tendré la oportunidad de correr en un circuito permanente, algo con lo que estoy más familiarizada, aunque no por ello será menos desafiante", dijo Calderón.



Y agregó: "Aprovecharé para seguir explorando los límites del carro en un entorno diferente con cambios de elevación y curvas rápidas, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo desde el test que tuve en Julio del año pasado en Mid-Ohio. Barber será como una nueva pista para mi otra vez, ya que competí allí hace más de 10 años, cuando me iniciaba en los monoplazas corriendo en la categoría Star Mazda".



El verano pasado la colombiana tuvo la oportunidad de probar el auto No.14, entonces del reconocido piloto francés Sebastian Bourdais, en un test privado en el circuito de Mid-Ohio y es la experiencia más similar a lo que será su desafío este fin de semana en un trazado permanente.



"He oído de varios pilotos que es la pista más dura físicamente de todo el calendario, así que no dudo que en ese aspecto será un gran reto. Con el equipo hemos seguido trabajando fuertemente con la telemetría y videos para adaptarme lo más rápido posible y estoy muy contenta con la evolución que hemos tenido. Cada vez me siento con más confianza gracias al esfuerzo del equipo por darme lo que necesito para adaptar el auto a mi estilo. Vamos con todo a Barber aspirando a seguir avanzando y tener un mejor resultado", aseguró.



