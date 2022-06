Tatiana Calderón vuelve a la acción de la NTT IndyCar Series en Detroit este fin de semana, con el objetivo de construir sobre su buena actuación en Indianápolis.

En el GMR de Indianápolis terminó 15ª, después de liderar una vuelta, en su Dallara-Chevrolet No. 11.



Calderón tratará de aprovechar las lecciones de sus primeras cuatro carreras para conseguir otro buen resultado este fin de semana en el trazado de Belle Isle, en Detroit, el tercer circuito urbano del calendario de las 12 carreras en las que participa la colombiana en este 2022.



Belle Isle ha albergado carreras de IndyCar desde 1992, aunque la carrera de este año será la última antes de que el evento se traslade a un nuevo circuito en el centro de la ciudad el próximo año. El trazado de 3,78 Km cuenta con 13 curvas de velocidad media y baja, lo que hace que contar con buena tracción sea esencial. La naturaleza del trazado con múltiples ondulaciones y cambios de superficie hace que la estabilidad en la frenada sea otro factor clave a considerar.



Con los entrenamientos previos a la clasificación del sábado, Calderón se enfrenta a otra curva de aprendizaje muy pronunciada, pero animada por su buena actuación en Indy, la piloto colombiana está disfrutando del reto y aspira a revalidar su anterior resultado con otra llamativa actuación.



"Parece que ha pasado mucho tiempo desde mi última carrera en Indianápolis, pero nos fuimos con buenas sensaciones y ahora entendemos mejor cómo me gusta la puesta a punto del carro. Detroit es otra pista nueva para mí, parece muy desafiante con las ondulaciones y cambios de superficie, así que estoy deseando descubrirla; hemos trabajado mucho en el simulador y he visto muchos vídeos a bordo para prepararme. Ahora estoy ansiosa por volver a conducir y aspiro a otro buen resultado", comentó Calderón.

