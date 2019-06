Tatiana Calderón corre el Gran Premio de Francia en la F2

Transcurridas tres semanas desde la última cita en Mónaco, Tatiana Calderón regresa a la pista este fin de semana para tomar parte en la quinta fecha del calendario del campeonato FIA de Fórmula 2 en el circuito de Paul Ricard en Francia.

Durante este breve receso, la piloto colombiana de la Escudería Telmex Claro y Coldeportes continuó con su preparación en el simulador y su entrenamiento físico para mantener el exigente nivel de la Fórmula 2.

El circuito de Paul Ricard no es ajeno a Tatiana Calderón, pues allí ha competido con la Gp3 Series en 2018 y junto al EuroFormula Open en 2016, finalizando en el podio en el campeonato de invierno.



El trazado cuenta con amplias vías de escape, extensas rectas y curvas muy rápidas. A pesar de las altas temperaturas y las largas curvas donde trabaja más el neumático, no ha resultado excesivamente exigente para los neumáticos, aunque para este año la implementación del compuesto blando podría cambiar las cosas y generar una dinámica diferente en la carrera del próximo sábado.

“Se ha hecho larga la espera, después de tres semanas, pero finalmente estamos de vuelta a la acción y se vienen dos carreras seguidas. Este es un circuito que conozco bastante bien. Tendremos varios retos con el equipo porque usaremos los compuestos duro y blando de neumáticos y no tenemos información previa como en otras carreras porque el año pasado usaron compuestos diferentes, así que la práctica libre será muy importante”, explicó la piloto colombiana previa a una reunión con su equipo de ingenieros.



Tatiana agregó que “hay una capa de asfalto en la pista en algunas zonas del circuito por lo que tendremos que ir mirando cómo se comportan los neumáticos, que como siempre, serán claves. Siempre hemos mostrado buen ritmo de carrera, de nuevo tenemos como primer objetivo mejorar en clasificación para poder estar en mejor posición de conseguir los resultados que creo que somos capaces de obtener”.



Agenda Gran Premio de Francia de la F2



Viernes 21 de junio

Práctica Libre - 5:55 a.m. (hora colombiana)

Clasificación - 9:55 a.m. (hora colombiana)



Sábado 22 de junio

Carrera 1 - 9:45 a.m. (hora colombiana)



Domingo 23 de junio

Carrera 2 - 4:25 a.m. (hora colombiana)



