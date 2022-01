El próximo 27 de febrero, Tatiana Calderón, piloto de la Escudería Telmex Claro, iniciará la temporada más importante de su carrera deportiva, cuando tome la salida de la primera fecha de la serie NTT INDYCAR, el Gran Premio de St. Petersburg, marcando su debut en el campeonato profesional de mayor nivel en los Estados Unidos, en el que correrá a los mandos del ROKIT Chevrolet número 11 del equipo AJ Foyt Racing.

En julio de 2021, Tatiana probó por primera vez un auto de la serie en el circuito de Mid-Ohio, gracias a una oportunidad de ROKIT y AJ Foyt Racing.



Desde entonces y como resultado de esta prueba, dar el salto a la IndyCar se convirtió en una posibilidad para la piloto colombiana, quien hará ahora parte de la escuadra que lleva el nombre de uno de los más exitosos y legendarios pilotos en los Estados Unidos.



La piloto de la Escudería Telmex Claro tomará parte en doce de las diecisiete carreras del calendario, concentrándose en principio en los circuitos permanentes y urbanos. El equipo AJ Foyt pondrá en pista tres autos, pues además de Tatiana, estará en el ROKIT Chevrolet número 14 el campeón 2021 de Indy Lights Kyle Kirkwood, y en el auto número 4 estará el canadiense Dalton Kellet.

Los 'duros' del equipo, felices



AJ Foyt, quien ha celebrado su cumpleaños 87 este domingo, es uno de los más versátiles pilotos de la historia del automovilismo, ya que además de hacer parte de un exclusivo grupo de cuatro pilotos que han logrado ganar las 500 Millas de Indianápolis en cuatro ocasiones, siendo el primero en lograrlo, suma a esto victorias en las 24 Horas de Le Mans, y las 500 Millas de Daytona de la NASCAR, algo que solo él ha conseguido.



Foyt creó su propio equipo con el cual lograría varios de sus títulos y victorias en IndyCar, a los cuales ha sumado más logros en su rol como propietario de la escuadra que dirige Larry Foyt desde hace más de una década. El próximo miércoles, Tatiana iniciará oficialmente su rol en pista junto al equipo en su primer test de pretemporada en el circuito de Sebring en la Florida.



“Estoy muy contenta y agradecida con Jonathan Kendrick, ROKiT y AJ Foyt Racing por la oportunidad de correr en la serie NTT INDYCAR", dijo.



Y agregó: "Desde que empecé mi carrera en monoplazas en los Estados Unidos hace ya once años, la INDYCAR ha sido un referente para mí y ahora es un sueño hecho realidad el estar en la parrilla este año. Estoy muy ansiosa de llegar a St. Petersburg para la primera carrera de la temporada y aunque soy muy consciente del reto que tengo por delante, esta es la oportunidad de mi vida y quiero aprovecharla al máximo".



“Me complace anunciar la continuación y expansión del equipo ROKIT AJ Foyt Racing con la propulsión de Chevrolet. Le damos la bienvenida a Tatiana Calderón en el auto número 11, uniéndose a Kyle Kirkwood en el en el Chevrolet No. 4 de K-Line Insulators. Creo que nuestro equipo de tres autos está listo para una temporada emocionante", comentó Larry Foyt.



Jonathan Kendrick, empresario, cofundador y presidente del grupo ROKiT, advirtió que confirma el apoyo para la colombiana.



"Uno de los principios fundamentales en el marketing general de ROKiT a nivel mundial es el apoyo y promoción de la mujer en el deporte motor, y como parte de este principio, hemos venido apoyando a Tatiana durante un tiempo. Muy temprano reconocimos su carisma y talento, la hemos visto crecer y desarrollarlo, por lo que nos emociona expandir nuestra asociación con Larry y AJ Foyt Racing Team teniendo a Tatiana en el ROKiT Chevrolet No. 11 junto a Kyle Kirkwood en el ROKiT Chevrolet No. 14 para esta temporada", indicó.



Deportes