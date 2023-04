La piloto colombiana Tatiana Calderón anunció su participación en la European Le Mans Series (ELMS) para este 2023. Calderón competirá en la clase principal, la LMP2, para el Team Virage.

Calderon vs. los Montoya

Tatiana Calderón destacó la importancia de enviar mensajes hacia la equidad de género en espacios dominados por los hombres. Foto: Cortesía Tatiana Calderón

La piloto de la Escudería Telmex Claro regresa a los circuitos europeos para competir en el European Le Mans Series a bordo del prototipo LMP2 No.19 en seis carreras de resistencia pactadas a 4 horas.



El campeonato no es ajeno a la colombiana, quién en 2020 se estrenó en esta serie junto al equipo Richard Mille Racing Team. Tres años después regresa de la mano del Team Virage, un equipo joven.



El campeonato está conformado por cuatro categorías diferentes. La LMP2 que es la clase tope y se divide en Pro y Pro AM. Entran en la categoría Pro aquellos equipos que tienen tres pilotos categorizados como profesionales, de acuerdo a la licencia FIA, Platino, Oro o Plata. Entre los Pro AM están aquellos equipos cuya tripulación cuenta con un piloto Bronce y dos pilotos profesionales, categorizados como Platino, Oro o Plata.



Tatiana estará compitiendo en la clase Pro AM junto a Rob Hodes, piloto estadounidense categorizado como bronce y junto a otro latinoamericano, el guatemalteco Ian Rodríguez. La categoría LMP2 Pro AM será la más nutrida de los LMP2, con presencia de varios ex pilotos de Fórmula 1, incluyendo a Juan Pablo Montoya, quién competirá en la misma clase que Tatiana, junto a su hijo Sebastián Montoya.



El calendario consta de seis carreras iniciando este mismo mes con el prólogo del campeonato, dos días de pruebas los próximos 19 y 20 de abril en Barcelona, seguidos de la primera carrera al final de la semana el 23 de abril. Los demás escenarios que visitará el campeonato serán el circuito de Algarve, en Portugal, Paul Ricard en Francia, antes de regresar a España al circuito de Aragón a finales del mes de agosto para una carrera nocturna. Luego visitarán el mítico circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, para culminar el campeonato en Imola, en Italia, a finales de octubre.

Y a correr!!!🏎️💨

Muy emocionada de anunciar que estaré compitiendo en el @EuropeanLMS en un LMP2 junto al @groupvirage !!

Quiero agradecer a LA BICHOTA @karolg y a su Fundación Concora @terpelcol , @escuderiatelmex a @AVL_List por su apoyo en este nuevo desafío! pic.twitter.com/4Zi2vyTlAO — Tatiana Calderon (@TataCalde) April 11, 2023

*Con información de la Oficina de prensa.