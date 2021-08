Calderón y Montoya, listos para las 24 horas de Le Mans

Como en el 2020, la piloto colombiana Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya correrán las 24 Horas de Le Mans, la ronda principal del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA que se realizará entre el próximo sábado y domingo. Calderón estará a bordo del Oreca 07-Gibson #1 representará en la categoría LMP2 al equipo Richard Mille Racing, acompañada por la neerlandesa Beitske Visser y la alemana Sophia Floersch.



Montoya lo hará nuevamente con el DragonSpeed Oreca Gibson #21 junto al mexicano Memo Rojas y al francés Timothé Buret. En 2020 abandonaron la competencia por fallas mecánicas.



Juan Pablo Montoya partirá desde la casilla 13 de la clase LMP2 y tercero entre los ProAm. Tatiana Calderón y su equipo clasificaron en el P.23 en la LMP2.



"Tengo muchas ganas de volver a abordar Le Mans con Richard Mille Racing y con el apoyo de la Comisión de Mujeres en el Deporte de Motor de la FIA. Es una de las carreras más increíbles del mundo, pero, por supuesto, este año va para ser diferente", expresó la deportista bogotana a través de un comunicado de su equipo de prensa.



A diferencia del curso anterior, este año la carrera tendrá el regreso de los aficionados al circuito y por ser en agosto habrá más horas de luz solar, temperaturas más altas y menos tiempo de oscuridad, lo que significó algunas variaciones en las propias reglas LMP2 como el cambio de neumáticos y la reducción de potencia para mantener una separación de clases adecuada.



Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya. Foto: Le Mans



"El coche tiene un poco menos de potencia y estamos con neumáticos Goodyear, pero aún así ayuda haber tenido la experiencia del año pasado, terminar la carrera y dar tantas vueltas como pudimos", manifestó Calderón, que también destacó la posibilidad que tuvieron el pasado domingo en el día de preparación y el tiempo que tendrán en pista durante la semana, algo que en 2020 estuvo reducido.



En la prueba de 2020, Calderon, Visser y Floersch se convirtieron en el primer equipo con tripulación exclusivamente femenina en competir en Le Mans desde 1991 y además ocuparon el noveno lugar, un resultado que estableció el punto de referencia para su regreso al Circuit de la Sarthe, la pista semipermanente de 13,6 kilómetros y 38 curvas donde el enduro se cita todos los años.



"La competencia en la clase LMP2 será intensa con 25 autos y algunas alineaciones muy fuertes, así que necesitaremos mejorar nuestro rendimiento. El tiempo extra en pista y nuestra experiencia del año pasado deberían permitirnos atacar un poco más, pero como siempre, evitar errores y ser consistentes será la clave para un mejor resultado", concluyó la piloto que junto al histórico Juan Pablo Montoya serán los dos colombianos presentes en esta competición.



"Hoy no tiene sentido intentar jugar a la lotería…Banderas rojas, banderas amarillas, tráfico de amateur, etc. Lo tenemos todo. El carro está en el Top 5 y los pilotos aún no están muy contentos con el balance. Hay tiempo para afinar para el día de la carrera. Empezaremos en el P.3 en Pro/Am”, concluyó el equipo de Montoya.



