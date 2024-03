Suspenso en Red Bull por el futuro de Verstappen: 'Creo que está cerca de Mercedes'

La 'guerra' está desatada en el equipo Red Bull, actual campeón del Mundial de Constructores de la Fórmula 1, y la continuidad de Max Verstappen en la escudería de origen austriaco es tema de debate.

Desde la muerte del empresario Dietrich Mateschitz, uno de los creadores de Red Bull, el equipo ha quedado con un vacío de poder, varios son los directivos que están tratando de tomar ese espacio, otros han librado una batalla por no permitirlo, en el medio del problema está Verstappen.

Verstappen celebra en Abu Dabi. Foto:EFE Compartir

A pesar de sus dos victorias en los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, su futuro no está asegurado en Red Bull pese a que tiene un contrato de largo plazo hasta el 2028, una cláusula le facilitaría su salida.

Max lo advirtió hace unas semanas desde su victoria en Jeddah, su mentor Helmut Marko y asesor de Red Bull se debe quedar en el equipo, la salida del austriaco estaría acompañada junto con la del neerlandés.

"Creo que he sido muy claro en que siempre tiene que quedarse (Marko). Cada uno tiene su papel, que es como siempre ha sido", fueron sus palabras en Arabia Saudita.

El expiloto austriaco estaría en la mira del jefe de equipo Christian Hornero, con el que no tiene buena relación. Helmut Marko es la clave para la continuidad de 'Mad Max'.

El jefe de la escudería fue acusado de "comportamiento inapropiado" por una compañera. Foto:@christianhorner Compartir

"Después de la muerte de Dietrich (Mateschitz) algunas de esas tareas se dividieron. Siempre he indicado que Helmut tiene que quedarse para el futuro, mientras esté vivo. Siempre he sido muy claro al respecto, como el año pasado después de Catar. Y espero que eso no cambie", agregó el campeón del mundo.

Sin embargo, no hay tranquilidad ni paz en el equipo, a pesar de sus palabras de advertencia, su padre, Jos Verstappen y Marko, están enfrentados con Christian Horner, quien fue denunciado por una empleada por 'comportamiento indebido' justo antes del inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1.

De acuerdo con la información del diario Bild de Alemania, Horner tiene como objetivo seguir como jefe de Red Bull y sacar a una buena parte del personal, una idea que estaría siendo apoyada por Chalerm Yoovidhya, accionista de la empresa de bebidas energéticas. Alexander Kirchmayr, Oliver Mintzlaff y Franz Watzlawick serían solo algunos de los afectados.

Max Verstappen celebra su quinta victoria en México. Foto:EFE Compartir

Verstappen se alejaría de Red Bull

A pesar de tener el monoplaza más rápido de toda la parrilla de la Fórmula 1, Max Verstappen podría ejecutar una cláusula para abandonar Red Bull en el caso de que se vaya Marko, ahí es donde entra en escena Mercedes, que busca un piloto con experiencia tras la fuga de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025.

He oído que se están acercando bastante al acuerdo con Mercedes

Según explicó el expiloto británico Johnny Herbert, la guerra en Red Bull no es nada positiva para el 'Gran Circo' porque se podrían terminar el 'matrimonio' del tricampeón del mundo con el equipo en el que ha brillado. Max tendría un acercamiento muy positivo con Mercedes.

"No es algo bueno para la F1 con todo esto sucediendo. No ayuda a la situación de Red Bull, que tiene al mejor piloto del mundo en este momento. Y están muy cerca de echarlo [a Max Verstappen] del equipo. He oído que se están acercando bastante al acuerdo con Mercedes", dijo al diario The Sun.

Max Verstappen celebra en el podio al finalizar el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno en el circuito de Suzuka. Foto:AFP Compartir

Y agregó: "Es el impacto que pude tener, la posible destrucción del equipo y de todo éxito que han tenido", señaló el comentarista de Sky Sports que no está de acuerdo con la continuidad de Christian Horner en el equipo.

"No se trata del espectáculo de Christian Horner, se trata del espectáculo de Max Verstappen, ya que él es quien gana todas estas carreras y campeonatos para Red Bull. Sería una locura que Max se fuera debido a la situación, Jos [Verstappen] ha dicho que será muy destructivo y lo destrozará, y creo que ha durado demasiado. En algunos aspectos, Christian realmente debería pensarlo y hacerse a un lado", finalizó.

