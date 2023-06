Shakira vuelve a aparecer en el ala rosa de los portales informativos. La barranquillera, acostumbrada a salir en medio de noticias por cuenta de las movidas en su separación del exfutbolista Gerard Piqué, ha tomado otro impulso en los medios debido a la cercanía que ha mostrado con el piloto británico Lewis Hamilton durante las últimas semanas.

Shakira fue la gran estrella de los GP de Miami y España en la Fórmula 1. La cantante colombiana, una sensación internacional, se apareció por el 'paddock' en ambas carreras de la máxima categoría del automovilismo.



Y luego de que en Miami, su ciudad de residencia, se le viera compartir durante unas horas con Lewis Hamilton, Shakira volvió a ser vista junto a la estrella de Mercedes, uno de los mejores pilotos de la historia, en Barcelona.



Por su cercanía, la revista 'People' dijo que "hay coqueteo" entre Shakira y Hamilton. Citando a una fuente anónima, la publicación aseguró incluso que "están pasando tiempo juntos y en la etapa de conocerse". Pero ahora, tras los intensos rumores, el entorno de Shakira decidió salir al paso y pronunciarse.



El pronunciamiento del entorno de Shakira por relación con Lewis Hamilton

Shakira ha sido fotografiada en varias oportunidades junto a Lewis Hamilton. Foto: Instagram: @shakira - @lewishamilton

La última imagen que se conoció de Shakira con Hamilton tuvo que ver con la fiesta de los invitados al GP de España, en la Fórmula 1.



La barranquillera fue vista en un bar junto al piloto y otras estrellas, como el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé.



Sin embargo, ya que se ha insistido en relacionar a Shakira con Hamilton, la periodista Lorena Vásquez, reconocida por dar la primicia de la separación de Shakira y Piqué, reveló el pronunciamiento del entorno de Shakira sobre la situación con el hombre de Mercedes.



"El entorno de Shakira, en Estados Unidos, no desmiente ni confirma la relación con Hamilton", aseveró.



"Yo creo que se está esperando el momento adecuado, pero me han hecho la pregunta de '¿Tú confías en la revista 'People'?", contó Vásquez.



"Yo dije, 'Claro..., es una de las más reputadas, 'People' tiene muy buena información'. Y me han dicho: 'Bueno..., guíate por tu propio instinto'", relató.



"¿Es una manera de confirmar, no?", comentó la conductora del programa de 'Y Ahora Sonsoles', de 'Antena 3', donde se difundió la información.

🟠 Detalles sobre una de las próximas canciones de Shakira. @lorena_vazquez: “La canción es muy light. La letra no tiene nada que ver con Piqué".



🟠 Sobre la relación con Hamilton: "No desmienten esta información".#YAS12Jun



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/E4qVR3kHBG — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 12, 2023

Hasta el momento, ni Hamilton ni la propia Shakira se han pronunciado sobre los rumores que los vinculan.

