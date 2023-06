La cantante colombiana Shakira ya dejó atrás su relación de 12 años con el exfutbolista español Gerard Piqué. Ya radicada del todo en Miami, se concentra en su carrera y en seguir impulsando sus recientes éxitos.

Sin embargo, en las últimas semanas hay rumores crecientes de que Shakira tiene una nueva relación, ahora, con el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes.

Shakira y Hamilton fueron vistos cenando juntos, en compañía del actor Tom Cruise, en un restaurante de Miami, tras el gran premio de F1 esa ciudad, y luego compartieron un rato en un yate.

#11May | 🤔 Shakira y Lewis Hamilton compartieron en una salida en yate en Miami.



Tras el gran premio dea Fórmula Uno el pasado fin de semana, ambos sostuvieron un encuentro. Pero ahora, se les vio disfrutando en playas de Florida. pic.twitter.com/9p2QGwGIb0 — PublinMagazine (@publinmagazine) May 11, 2023



Posteriormente, la barranquillera apareció en el paddock de Mercedes en el Gran Premio de España de F1, en el circuito de Montmeló, en Barcelona, la ciudad en la que vivió junto a Piqué durante los años que estuvieron juntos.



La revista People reveló que se estaría gestando una relación entre Shakira y Hamilton. Están pasando tiempo juntos y en la etapa de conocerse", le dijo una fuente que los conoce a ambos al medio. "Es divertido y hay coqueto", agregó.

Shakira and Lewis Hamilton having dinner with friends in Barcelona. pic.twitter.com/Xqo6kSPErS — Pop Base (@PopBase) June 5, 2023

Shakira reapareció en una entrevista con un medio mexicano

Mientras tanto, Shakira concedió una entrevista al diario mexicano Milenio y en ella, sin referirse a su situación con Hamilton, contó el momento que está viviendo y reveló cuál es hoy el ‘motor’ de su vida.



"Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago", señaló la colombiana.



"Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio, la pasión y las ganas esas son las cosas que me impulsan; mi motor ahora mismo son mis hijos, mi familia, tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas", añadió.



Sin referirse directamente a Piqué, Shakira agradeció el respaldo de sus seguidores. "Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans, y también de las miles y miles de mujeres; me siento arropada, con ellas me siento hermanada, comparto muchas cosas: forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir", expresó.



"Hay que buscar el respeto y la camaradería, todo el apoyo y la sororidad", concluyó.



