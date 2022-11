El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez presentó este lunes el casco con el que correrá el Gran Premio de Brasil y en el que llevará la imagen de Pantera Negra, el superhéroe de la película 'Wakanda' por siempre".



Pérez, segundo de la clasificación de pilotos de la temporada 2022, dio a conocer que aceptó la propuesta de incluir a este personaje por las similitudes que tiene con él y porque es el superhéroe favorito de su hijo.

De frente y a favor





"Cuando te pones el traje, el casco y estás arriba del coche eres un poco ese personaje, pero cuando estás abajo eres gente normal con las mismas preocupaciones que todos, los mismos sueños y (las ganas) de cada vez ir por más", afirmó en una conferencia para presentar el casco.



'Checo' añadió que comparte con el personaje "la fuerza y la rapidez" con la que se mueve para hacer el bien.



El mexicano afirmó que no descarta tener una colaboración con la compañía de animación Marvel para generar proyectos que fomenten entre la niñez el gusto por el automovilismo y despierten su interés por llegar a la Fórmula 1.



“No lo hubiera imaginado, lo que implica en tu país y para otras personas. Siento compromiso grande y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1", aseguró.



Deportes