A Vettel se le acaba la paciencia

Sebastian Vettel no está a gusto. dejó Ferrari, lo cambió por Aston Martin en busca de mejorar, pero su rendimiento, hasta el momento, no ha sido el que quiere.

Se dice que Helmut Marko, asesor de Red Bull, advirtió que el corredor necesita un año sabático para recuperarse de lo que le viene pasando.



Le puede interesar: (Con todo! Explosivas declaraciones del exabogado de Maradona)



“Yo era de la opinión de que debería tomarse un año sabático y preguntarse a sí mismo qué quería. Creo que muchas cosas son posibles dentro de la F1 el año que viene, pero no hizo eso y ahora se sienta en el Aston Martin, que por supuesto sufre de manera similar al Mercedes", señaló Marko a Formule 1.de.



Y agregó: "Son carros muy similares y esa carrera estuvo lejos de ser un alivio para él. En los test, Mercedes tenía una parte trasera muy inestable, pero han logrado estabilizarla en gran medida, mientras que Aston Martin, por lo que he visto, no lo han logrado hasta ese punto. Con el tiempo obtendrán un mejor manejo también, pero aparentemente no al nivel de Mercedes".



Deportes