Vettel dice que pilotos 'hacen pis'  en sus coches en las carreras

El piloto Sebastián Vettel hizo una curiosa confesión sobre las competencias de Fórmula 1. El alemán aseguró que la mitad de los pilotos "se hacen pis" en sus coches.

(Le puede interesar: El autogolazo de Matt Hummels en el duelo Francia vs. Alemania)



Luego de la última carrera disputada en Azerbaiyán, donde Vettel fue segundo detrás de Sergio Pérez (Red Bull), hizo el comentario.

Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche FACEBOOK

TWITTER



"Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche, con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo”, aseguró Vettel.



Pierre Gasly, quien completó el podio, le preguntó si conocía a alguno que lo hiciera.

(Lea además: Egan Bernal tendrá un encuentro con el Papa Francisco)



“Sí, sí”, dijo Vettel. “¿No eres uno de ellos? Creo que la mitad de los pilotos de la grilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona”, entre risas.



Este ha sido uno de los temas que siempre evitan los pilotos, sobre qué hacen cuando tienen necesidades fisiológicas en plena carrera.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Cuadrado sale en defensa de James: 'Quisiéramos que estuviera acá'



-Barrios limpia su orgullo con eficaz 'trabajo sucio' en la Selección



-Ya pasan de 40 los contagios de covid-19 en la Copa América