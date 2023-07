Sebastián Montoya, piloto de la Escudería Telmex Claro, finalizó la octava ronda puntuable del Campeonato FIA de Fórmula 3 sin cosecha de puntos, en un fin de semana para el olvido en el trazado del Hungaroring.

GP para el olvido

El piloto Sebastián Montoya. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

El colombiano declaró que ha sido un “fin de semana bastante duro”, luego que en la esprint tuviera un desatino en la primera vuelta de la contienda y en el giro 13 tuviera que abandonar por problemas en la caja.



Para la carrera principal, el piloto del equipo Hitech y junior de Red Bull finalizó en la posición 24.



“En la carrera dos largué bien, pero me faltaba grip, me pasaba todo mundo, después recuperé posiciones y en uno de esos intentos de adelantar toqué al de adelante, rompí el frontwing y tuve que ir a pits para cambiarlo, pero vamos a seguir trabajando para cerrar el año con todo”, dijo Montoya.



En la vuelta inicial, incidente; en la vuelta 14 de 19 programadas, retiro. Nada bien le fue a Sebastián Montoya en la carrera 1 de la @Formula3 en #HungarianGP. Ojalá tenga mejor suerte en la segunda válida en la que también debe arrancar de atrás.#f3 #Hungaroring pic.twitter.com/5Sc8QzvX6N — Revista Autoextra (@Autoextragti) July 22, 2023

Su equipo al menos ganó en la esprint

El británico Zak O'Sullivan tuvo el control absoluto durante las 19 vueltas de acción en Hungaroring y se aseguró su tercera victoria de la temporada 2023, subiendo cinco puestos en la lucha por el campeonato y colocándose segundo en la clasificación.



Dino Beganovic ocupó el segundo lugar para completar un final de 1-2 para Prema Racing, mientras que Franco Colapinto, de MP Motorsport, llegó en la tercera posición.



El sábado, en la esprint, Gabriele Minì, compañero de Montoya en el Hitech y quien partía desde la primera posición, consiguió su segunda victoria de su campaña como debutante en la Fórmula 3.



El Campeonato de Pilotos es liderado por Gabriel Bortoleto con 144 puntos, seguido por O'Sullivan, con 101 y Martí con 100. Por su parte, el Prema Racing se encuentra al frente del Campeonato de Equipos con 289 unidades, seguido por Trident con 274 y Hitech Pulse-Eight con 154.



La siguiente cita será en Spa (Bélgica), del 28 al 30 de julio, y restará solo Monza (Italia) para la conclusión de la temporada, a correrse en primeros días de septiembre.

*Con información de la Oficina de Prensa.