Tras podio de Sebastián Montoya, se enfoca en la carrera del domingo  

Con tres carreras programadas entre el sábado y domingo, el circuito de dunas de Zandvoort, en Países Bajos, sigue acogiendo a los participantes del campeonato Alemán de F4.



Actualmente están en la segunda ronda de la temporada 2021 en la que está participando Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya.

Tras la carrera de este sábado, Montoya sumó un nuevo podio y es el tercero en la tabla general de la Fórmula 4.



"Terminamos el segundo día. La largada no fue la mejor. Después era mantener el segundo puesto. El carro se sentía muy bien", aseguró Montoya.



Respecto a las últimas cinco vueltas, comentó que fueron muy rápidas y por ello no pudo pasar al primer puesto. "Pero terminamos segundos, otro podio, otro trofeo y disfrutar", dijo.



Pero al igual que su padre, la conformidad no es algo que corre por su sangre. El colombiano ya está enfocado en la carrera de este domingo en la cual empezará de segundo.