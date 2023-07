Sebastián Montoya, piloto de la Escudería Telmex-Claro, llega a la octava ronda de la Fórmula 3 en busca de un buen resultado que le permita seguir subiendo en la clasificación general.

Montoya acelera en Hungría

El piloto Sebastián Montoya. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

La pista de Mogyoród de 4381 km, muy cerca de Budapest, albergará esta fecha puntuable del serial de la FIA, que arrancará sus acciones el viernes 21 de julio con prácticas, el sábado 22 con la calificación y la carrera Sprint y el domingo 23 la Feature, con la cual se cierra la jornada.



Sebastián Montoya, colombiano del equipo Hitech y piloto junior de Red Bull, llega a Hungría clasificado decimotercero en la tabla general del campeonato con 29 puntos en su cuenta.



“Venimos de dos top-10 en Silverstone el pasado fin de semana que ha sido de mucho aprendizaje, pero hemos trabajado con el equipo para seguir mejorando y seguir empujando para la últimas tres rondas del campeonato”, indicó pensando en esta de Budapest, Spa y Monza.



El Campeonato de Pilotos es liderado por Gabriel Bortoleto con 128 puntos, seguido por Josep María Martí, con 92, mientras que Gabriele Minì se encuentra en tercera posición, empatado a 77 con Paula. Por su parte, el Trident se encuentra al frente del Campeonato de Equipos con 238 unidades, seguido por Prema Racing con 225 y Hitech Pulse-Eight con 144.

Horarios del GP de Hungría de F3

Viernes 21 de julio. Práctica. 2:55 a.m.

Viernes 21 de julio. Calificación 8:05 a.m.

Sábado 22 de julio. Carrera Sprint. 2:50 a.m.

Domingo 23 de julio. Carrera Principal. 1:25 a.m.

*Con información de la Oficina de Prensa.