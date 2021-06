Nuevo podio de Sebastián Montoya en la F4 italiana

El colombiano Sebastián Montoya cerró un gran fin de semana en el Campeonato Italiano de Fórmula 4, al terminar este domingo en el tercer puesto de la segunda ronda puntuable.

El piloto, hijo del legendario Juan Pablo Montoya, logró dos podios este fin de semana y logró buenos puntos para meterse en la pelea por el título de la categoría: logró 63 unidades y se metió en el quinto lugar de la clasificación general.



”Terminamos la tercera carrera en Misano. Ayer (sábado) me sentí tan bien en el podio, que lo quise hacer de nuevo. Muchas gracias al equipo y a todos los que me apoyan. Tuvimos la velocidad, pero nos faltaron llantas para ir por el segundo lugar, pero obtuvimos muchos puntos para el campeonato y vamos ahora por la siguiente fecha”, declaró Montoya, piloto del equipo Telmex Claro.

El colombiano, al mando del monoplaza #6 del Prema Powerteam, tomó la partida de la segunda fila, tercer cajón de la parrilla de largada, y desde la misma salida fue a buscar ganar posiciones en pos de su primer triunfo en la categoría.



No obstante la pelea, Sebastián no pudo lograr su objetivo, pero sí ganar en la batalla por conservar la posición, lo que a la postre le permitió subir al podio, consiguiendo así el segundo en esta su visita a Misano en la segunda ronda de la temporada.

Resultados



1 - Oliver Bearman - VAR - 19 giros en 32'11"844

2 - Leonardo Fornaroli - Iron Lynx - 0"532

3 - Sebastián Montoya - Prema - 1"366

4 - Kirill Smal - Prema - 1"701

5 - Sami Meguetounif - R-Ace - 2"524



Clasifciación

1. Bearman 107 puntos

2. Fornaroli 80

3. Tramnitz 68

4. Smal 66

5. Montoya 63



DEPORTES

